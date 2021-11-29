Лайф показывает момент смертельного наезда "газели" на людей на автовокзале Липецка
Как нам рассказала работница станции, автомобиль врезался в стену, в этот момент на лавочке перед ней сидели люди, они не успели отбежать.
Кадр видео © LIFE
Момент смертельного наезда "газели" на людей на автовокзале Липецка. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер, заснявших момент наезда "газели" на толпу людей на автовокзале Липецка. Напомним, в результате происшествия погибла женщина.
Как нам рассказала работница автовокзала, водитель ехал разгружаться, однако в какой-то момент потерял сознание прямо за рулём.
"Чуть стена не рухнула, в аптеку въехал. Люди на лавочке сидели, никто не успел отскочить", — сказала собеседника, уточнив, что на место быстро приехали скорая помощь и МЧС и увезли людей в больницу.
По нашим данным, в самой "газели" было два пассажира. Автомобиль принадлежит Липецкой автобусной линии, которая 29 ноября проводила плановый переезд.
Ранее Лайф рассказывал, что в Новгородской области перевернулся автобус с 15 пассажирами. Инцидент случился на дороге Волот — Шимск.
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