Лайф показывает момент смертельного наезда "газели" на людей на автовокзале Липецка

Момент смертельного наезда "газели" на людей на автовокзале Липецка. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер, заснявших момент наезда "газели" на толпу людей на автовокзале Липецка. Напомним, в результате происшествия погибла женщина.

Как нам рассказала работница автовокзала, водитель ехал разгружаться, однако в какой-то момент потерял сознание прямо за рулём.

"Чуть стена не рухнула, в аптеку въехал. Люди на лавочке сидели, никто не успел отскочить", — сказала собеседника, уточнив, что на место быстро приехали скорая помощь и МЧС и увезли людей в больницу.

По нашим данным, в самой "газели" было два пассажира. Автомобиль принадлежит Липецкой автобусной линии, которая 29 ноября проводила плановый переезд.