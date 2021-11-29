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Премьером Швеции вновь избрана Андерссон, продержавшаяся на этом посту семь часов

За утверждение её кандидатуры проголосовал 101 депутат, ещё 75 членов парламента "воздержались", а 173 проголосовали против.

29 ноября, 13:46
<p>Магдалена Андерссон. Фото © Nils Petter Nilsson / Getty Images</p>

Магдалена Андерссон. Фото © Nils Petter Nilsson / Getty Images

Шведский однопалатный парламент вновь избрал на пост премьер-министра лидера Социал-демократической рабочей партии страны Магдалену Андерссон.

"Так как менее половины членов парламента проголосовали против, Магдалена Андерссон избрана премьер-министром", — сказал спикер Андреас Норлен.

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Отмечается, что за её кандидатуру проголосовал 101 депутат, воздержалось 75 членов парламента, а 173 проголосовали против.

Напомним, что 25 ноября Андерссон уже избирали премьер-министром, однако через семь часов она покинула этот пост. Такое решение политик приняла из-за развала кабмина, что было вызвано намерением Партии зелёных выйти из правительственной коалиции.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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