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Опубликовано 29 ноября 2021, 16:46

Премьером Швеции вновь избрана Андерссон, продержавшаяся на этом посту семь часов

Магдалена Андерссон. Фото © Nils Petter Nilsson / Getty Images

Магдалена Андерссон. Фото © Nils Petter Nilsson / Getty Images

За утверждение её кандидатуры проголосовал 101 депутат, ещё 75 членов парламента "воздержались", а 173 проголосовали против.

Шведский однопалатный парламент вновь избрал на пост премьер-министра лидера Социал-демократической рабочей партии страны Магдалену Андерссон.

"Так как менее половины членов парламента проголосовали против, Магдалена Андерссон избрана премьер-министром", — сказал спикер Андреас Норлен.

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Отмечается, что за её кандидатуру проголосовал 101 депутат, воздержалось 75 членов парламента, а 173 проголосовали против.

Напомним, что 25 ноября Андерссон уже избирали премьер-министром, однако через семь часов она покинула этот пост. Такое решение политик приняла из-за развала кабмина, что было вызвано намерением Партии зелёных выйти из правительственной коалиции.

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Варвара Романова
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