Первая женщина-премьер в Швеции продержалась в должности всего семь часов

В то же время "Зелёные" уже заявили, что не будут возражать против формирования однопартийного правительства социал-демократов во главе с Андерссон.

На пост главы Правительства Швеции впервые избрали женщину — лидера социал-демократической рабочей партии и министра финансов Магдалену Андерссон. Однако через семь часов после назначения на пост политик попросила снять её с должности. Такое решение она приняла из-за развала кабинета министров, что было вызвано решением Партии зелёных выйти из правительственной коалиции. Прошение об отставке было сразу одобрено.

"Спикер Андреас Норлен получил просьбу об увольнении с должности премьер-министра Магдалены Андерссон и одобрил его. Спикер свяжется с лидерами партии, чтобы обсудить ситуацию, и выступит с информацией о продолжающемся процессе в четверг днём", — говорится в сообщении Парламента Швеции.

Как сообщает Aftonbladet, за Андерссон в полном составе проголосовали члены её партии и Партии зелёных. Ещё две фракции — Левой партии и партии Центра — во время голосования воздержались. Раскол же произошёл из-за голосования по вопросу о бюджете в парламенте. "Зелёные" не поддержали предложенный проект и объявили о выходе из коалиции, что, как отмечает издание, автоматически означало отставку правительства. В то же время "зелёные" уже заявили, что не будут возражать против формирования однопартийного правительства социал-демократов во главе с Андерссон. Если расклад голосов других партий не изменится, то результатов хватит для повторного утверждения её премьером.

"Я заявила спикеру, что всё ещё готова стать премьер-министром, но в социал-демократическом однопартийном правительстве", — подтвердила свои намерения Андерссон.