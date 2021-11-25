"Евротройка": У Ирана хватит материалов не на один ядерный заряд

Объёма находящихся в наличии у Ирана ядерных материалов после их дополнительного обогащения хватит на создание более одного ядерного заряда. Об этом говорится в распространённом совместном заявлении внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и Германии.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что в течение более двух лет Иран продолжал систематическую ядерную эскалацию, тем самым постоянно и необратимо повышая свой ядерный потенциал и подвергая международное сообщество значительному риску", — говорится в коммюнике "евротройки".

В нём отмечается, что у Ирана нет правдоподобного оправдания для обогащения урана для гражданских нужд ни на уровне 20%, ни на 60%. В коммюнике говорится, что нынешние объёмы производства высокообогащённого урана у Ирана беспрецедентны для государства, не обладающего ядерной оружейной программой.