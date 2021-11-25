"Евротройка": У Ирана хватит материалов не на один ядерный заряд
По утверждению Франции, Германии и Великобритании, эта страна наращивает свой потенциал в данной сфере.
Фото © ТАСС / Григорий Сысоев
Объёма находящихся в наличии у Ирана ядерных материалов после их дополнительного обогащения хватит на создание более одного ядерного заряда. Об этом говорится в распространённом совместном заявлении внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и Германии.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что в течение более двух лет Иран продолжал систематическую ядерную эскалацию, тем самым постоянно и необратимо повышая свой ядерный потенциал и подвергая международное сообщество значительному риску", — говорится в коммюнике "евротройки".
В нём отмечается, что у Ирана нет правдоподобного оправдания для обогащения урана для гражданских нужд ни на уровне 20%, ни на 60%. В коммюнике говорится, что нынешние объёмы производства высокообогащённого урана у Ирана беспрецедентны для государства, не обладающего ядерной оружейной программой.
"Общие запасы Ирана сегодня насчитывают достаточно ядерного материала, который при дальнейшем обогащении может быть использован для производства более одного ядерного заряда, а накопление урана, обогащённого до уровня 20% и 60%, ещё больше сокращает время, которое может понадобиться Ирану, чтобы совершить прорыв и получить первое ядерное оружие", — отмечается в совместном заявлении.
Лайф напоминает, что ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Предыдущий президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.
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