Врио главы Администрации Тамбовской области поведал школьникам о подвиге Космодемьянской

Временно исполняющий обязанности главы Администрации Тамбовской области Максим Егоров провёл исторический час для подростков, посвящённый 80-летию годовщины казни Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Егоров рассказал активистам Российского движения школьников и лидерам детских организаций о вкладе Тамбовщины в победу в Великой Отечественной войне: почти 450 тысяч тамбовчан, четверть довоенного населения области, ушли на фронт, больше половины из них погибли в сражениях. К тому же Тамбовская область была основным поставщиком продовольственных товаров на фронт. В этом регионе родилась Зоя Космодемьянская — юная партизанка, первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза.

"Подвиг каждого человека стал вкладом в победу в Великой Отечественной войне", — отметил Егоров.

Он поделился с подростками историей подвигов своих родных. Одна его бабушка была военным врачом, а дедушка получил ранение на Курской дуге. Другие же бабушка и дедушка "ковали Победу в тылу". Кроме того, Егоров подчеркнул, что в нынешнее время, когда мир захвачен эпидемией, мы все — свидетели подвига врачей, самоотверженно отдающих себя работе.

Врио главы региональной администрации отметил, что нужно помнить и изучать события Великой Отечественной. В этом направлении ученики тамбовских школ ведут большую исследовательскую работу. Так, подростки разработали проект "Патриот-68", который предусматривает проведение тематических слётов, субботников, форума юных граждан и других мероприятий. Ребята отправили его на грантовый конкурс Росмолодёжи.

Этот же проект поддержал и Максим Егоров. А весной он пригласил подростков на совместную поездку на родину Зои Космодемьянской — в село Осино-Гай Гавриловского района.