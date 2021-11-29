В Химках подростки угнали авто каршеринга у невнимательного водителя, тот начал погоню

В Химках подростки угнали авто каршеринга у невнимательного водителя. Видео © Telegram / SHOT

В подмосковных Химках подростки угнали автомобиль каршеринга, который арендовал другой пользователь. Но водитель не растерялся, взял другую машину и отправился в погоню, сообщает телеграм-канал SHOT. Преследование его супруга снимала на видео, сопровождая матом.

Мужчина, арендовавший авто каршеринга на сутки, поехал в магазин с женой и оставил машину на парковке с вещами внутри. Он заглушил двигатель, однако не проверил, точно ли закрыл транспортное средство. По словам водителя, он перевёл авто в режим ожидания, но, возможно, случился сбой или пропал интернет. По итогам, выйдя из магазина, машины на стоянке пара не обнаружила. Как показывала геолокация, авто рассекало по городу с неизвестным за рулём.

Мужчина не растерялся, решил действовать быстро и тут же арендовал новую машину. За угнанным авто пришлось немало петлять по районам, однако хулиганов удалось догнать. Те, видимо, сильно перепугавшись, бросили каршеринг-автомобиль и убежали, оставив в салоне тетрадки. Мужчина уже написал заявление в полицию, угонщиков ищут.

Сервис каршеринга в беседе с Лайфом прокомментировал ситуацию и напомнил о правилах безопасности во время аренды машин.

"Когда мы выходим из собственного автомобиля, мы проверяем, закрыты ли двери и сработали ли замки. Такая же проверка необходима, когда пользователь покидает салон каршерингового автомобиля. Буквально несколько секунд нужно, чтобы проверить, всё ли сработало корректно", — отметил представитель "Делимобиля".

Там также рассказали, что пользователь перед посещением ТЦ в Подмосковье не перевёл авто в режим ожидания и не нажал на блокировку дверей, лишь заглушил двигатель, нарушив правила безопасности. Однако водитель сообщил о произошедшем в службу поддержки, не бросил инцидент на самотёк, а принял участие, вследствие чего ситуацию удалось решить, поэтому о штрафе речь не идёт.

"Однако о мерах безопасности забывать не стоит: автомобиль каршеринга необходимо фотографировать до аренды и после её окончания, проверять, закрыты ли двери, багажник и окна. А в случае возникновения любых вопросов незамедлительно обращаться в круглосуточный кол-центр", — добавили в сервисе.