Биолог Баранова предупредила мужчин об опасности редкого секса
Также специалист назвала критический возраст, после которого отцом становиться рискованно.
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Одной из причин проблем с зачатием ребёнка в парах является редкий секс. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
По её словам, треть проблем бесплодия в парах связана с мужчинами, ведь с 2010 года норма концентрации сперматозоидов в эякуляте упала с 60 миллионов до 15 миллионов. Есть теории, что это может быть связано с большим количеством веществ в еде и загрязнением окружающей среды различными химикатами.
"Плюс параллельно падает и такой показатель, как подвижность сперматозоидов. Это часто происходит при низком уровне тестостерона, а также половых инфекциях вроде хламидий и гонореи, аденоме простаты, простатите и даже просто при редком сексе", — приводит её слова "Газета.ru".
Также Баранова назвала критический возраст, после которого отцом становиться рискованно. Биолог заметила, что это 40 лет, ведь после 45 риск новых доминантных мутаций в организме выше в пять раз, чем у 20-летних. А вот у людей старше 49 лет риск родить ребёнка с синдромом Дауна в 4,5 раза выше, а с аутизмом — в 5,7 раза выше, чем у отцов, которым немного за 40.
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