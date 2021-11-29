Биолог Баранова предупредила мужчин об опасности редкого секса

Одной из причин проблем с зачатием ребёнка в парах является редкий секс. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

По её словам, треть проблем бесплодия в парах связана с мужчинами, ведь с 2010 года норма концентрации сперматозоидов в эякуляте упала с 60 миллионов до 15 миллионов. Есть теории, что это может быть связано с большим количеством веществ в еде и загрязнением окружающей среды различными химикатами.

"Плюс параллельно падает и такой показатель, как подвижность сперматозоидов. Это часто происходит при низком уровне тестостерона, а также половых инфекциях вроде хламидий и гонореи, аденоме простаты, простатите и даже просто при редком сексе", — приводит её слова "Газета.ru".