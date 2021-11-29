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Виктор Дробыш заявил, что связался с Филиппом Киркоровым после разгоревшегося скандала

Конфликт между звёздами вспыхнул с новой силой, когда телеканал "Муз-ТВ" разместил анонс передачи "Звезда в ответе".

29 ноября, 14:44
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CU4-eRlq7vZ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/fkirkorov</a>, © <a href="https://www.instagram.com/vdrobysh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/vdrobysh</a></p>

Фото © Instagram/fkirkorov, © Instagram/vdrobysh

Запись с высказываниями Дробыша о Киркорове. Видео © Instagram / muztv

Российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш поделился с Лайфом своим мнением по поводу комментария Филиппа Киркорова, в котором король отечественной эстрады резко высказался в ответ на критику в свой адрес и заявил, что для него Дробыш теперь мёртв и он его презирает.

"Пусть до конца посмотрит [программу] и всё. Ну и пусть презирает! Может, до конца досмотрит и перестанет презирать. Я всё, что можно, уже сказал ему по телефону в "Ватсапе". Мы с ним не общались, но сообщением всё рассказал по этому поводу", — признался продюсер.

Скандал между звёздами снова вспыхнул после того, как телеканал "Муз-ТВ" разместил анонс передачи "Звезда в ответе" с участием Дробыша. В нём показали нарезку с нелестными отзывами о Филиппе Бедросовиче в духе: "Я бы взял Киркорова личным охранником. Или квартиру пусть убирает, я хорошо буду платить". Комментируя эту старую запись, Дробыш удивился самому себе: "Я аж вспотел. Какой я смелый парень! Хамил, нельзя так". Но этих оправданий оказалось недостаточно.

"Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня… Всё в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал, — забудь моё имя. Ты просто умер. Для меня не существует такого человека. <...> Я тебя презираю!" — высказался в ответ Киркоров под видеонарезкой.

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В прошлом году Лайф рассказывал, что Виктор Дробыш устал от Николая Баскова и Киркорова в передаче "Голубой огонёк". Продюсер предложил пригласить на съёмки Little Big.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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