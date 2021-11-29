За что Киркоров проклял Дробыша и о чём патриархи русского шоу-бизнеса пока умалчивают

Филипп Киркоров — один из самых скандальных артистов "старой школы", у Дробыша такая же слава среди продюсеров. Поэтому неудивительно, что эта парочка регулярно попадает на страницы газет. 29 ноября российские СМИ начали активно рассказывать о том, что певец "похоронил" коллегу по цеху, — скандал! Вот только знающие люди интересуются, почему это не произошло раньше. Разбираемся, что к чему.

Фото © Instagram / khvichalucca, okmagazine_ru

Стоит начать с того, что Дробыш никогда за словом в карман не лез. Если человек ему не нравился, то продюсер себя не сдерживал. Собственно, ему удалось нажить немало врагов, не только Киркорова. Но отследить, когда именно между ними пробежала кошка, сложно. Скорее всего, причиной раздора стал Дмитрий Колдун. Как рассказывал Дробыш, в 2007 году, когда юный исполнитель был на пике своей славы после "Фабрики звёзд", у него были шансы поехать в тур вместе с легендарной группой Scorpions. Вот только вместо этого Колдун выбрал Евровидение, в котором он под покровительством Киркорова представлял Беларусь. Для продюсера это стало настоящим предательством. Говорят, соперники даже подрались.

К сожалению, стразы, и ремешки с блёстками, и подарки от Филиппа Киркорова оказались ему дороже, чем тур по всей стране со Scorpions Виктор Дробыш

После Филипп Бедросович всё чаще появлялся в заявлениях Дробыша. Но 2021-й стал новым витком в отношениях коллег. Когда Киркоров устроил "свадьбу" на Премии Муз-ТВ, Виктор заявил, что певец — "шут какой-то" и просто зарывает свой талант, пытаясь выехать за счёт молодых артистов. Но, несмотря на нападки, Филипп так ни разу и не ответил своему влиятельному хейтеру. До недавнего времени.

Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

В последнем выпуске программы "Звезда в ответе" на Муз-ТВ, героем которой стал Дробыш, ведущая Ида Галич припомнила продюсеру все его едкие высказывания о знаменитостях. Одно из них — про Киркорова. На видеороликах он предлагал Филиппу перейти в цирк или стать его охранником, уборщиком. Комментируя эту старую запись, Дробыш удивился самому себе: "Я аж вспотел. Какой я смелый парень! Хамил, нельзя так". Но этих оправданий оказалось недостаточно.

Кадры из видео © YouTube / Муз-ТВ

В комментариях под роликом отметился сам Филипп Бедросович и заявил, что теперь продюсер для него мёртв: "...Ты просто умер. Для меня не существует такого человека. <...> Я тебя презираю!" Певец отметил, что может представить, что его кто-то может ненавидеть, наговорить подобное публично — тут Дробыш явно перегнул палку. Так что теперь на отношениях между звёздами можно поставить крест.