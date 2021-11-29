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Григорий Лепс впервые появился на публике после операции с пугающими шрамами на голове

Рубцы на голове артиста заметили на фотографиях с недавнего кинопоказа.

29 ноября, 10:10

Фото © "Стархит", Legion-Media

Известный и многими любимый артист Григорий Лепс посетил премьеру фильма "Бумеранг" вместе со старшей дочерью Ингой. На показе 59-летний певец не стеснялся камер, поэтому попал на снимки с разных ракурсов. Фанатов поразили изменения во внешнем виде артиста. Он сильно похудел, а на голове отчётливо видны следы после операции.

Фото © "Стархит", Legion-Media

Фото © "Стархит", Legion-Media

Источники, близкие к Лепсу, рассказали "Стархиту", что операцию артисту делали не в первый раз. Эти рубцы остались после пересадки волос, которую до этого Лепсу уже выполняли дважды — в США и Корее. Певцу приходится заботиться о своём внешнем виде, чтобы на сцене выглядеть бодрым и подтянутым.

Фото © "Стархит", Legion-Media

Фото © "Стархит", Legion-Media

У резкого снижения веса та же причина — в последние годы Лепс тщательно следит за самочувствием и старается держать себя в форме. Он перестал пить. Сперва поспорил с друзьями, а потом и сам понял, что прошли уже его буйные деньки. "Мне уже не очень можно, пытаюсь сохранить оставшееся здоровье", — признался он.

Фото © "Стархит", Legion-Media

Фото © "Стархит", Legion-Media

Также артист скорректировал питание, но никаких особых диет посоветовать он не может. Лепс просто перестал переедать и отказался от плотного ужина. Плюс к этому добавились плавание и долгие прогулки. Во время отдыха в Италии певец прошёл пешком 50 километров за девять часов. Сейчас при росте 180 сантиметров певец весит 75 килограммов и прекрасно себя чувствует.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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