10 советских актрис, которые своей игрой поражают зрителей и сейчас

Марина Неёлова

Кадры из фильмов "Старая, старая сказка" и "Карп отмороженный" © "Кинопоиск"

Фильм "Старая, старая сказка" 1968 года стал первым в карьере Неёловой. Тогда девушке только исполнился 21 год. Следующие 50 лет принесли актрисе порядка 70 ролей. Одна из последних — в сериале "Карп отмороженный" (2017 год).

Елена Проклова

Кадры из фильмов "Звонят, откройте дверь" и "Андреевский флаг" © "Кинопоиск"

Проклова начала сниматься в 12 лет. В 1965 году с её участием вышел фильм "Звонят, откройте дверь". Больше чем через полвека актриса всё ещё снимается. Последняя её роль датируется 2020 годом. Проклова снялась в сериале "Андреевский флаг".

Ирина Муравьёва

Кадры из фильмов "Разные люди" и "Одесский пароход" © "Кинопоиск"

Муравьёву знал каждый советский человек. "Москва слезам не верит", "Завещание Ленина", "Самая обаятельная и привлекательная" — это лишь крошечная часть из того количества легендарных картин, в которых снималась актриса. Её дебют состоялся в 1973-м в многосерийном фильме "Разные люди". Самая свежая роль — в комедии 2019 года "Одесский пароход".

Лия Ахеджакова

Кадры из фильмов "Возвращение" © Филиал ВГТРК Гостелерадиофонд, "Золотые соседи" © "Ленфильм"

Карьера Ахеджаковой в кино началась поздно — в 30 лет. Но играла она, наоборот, подростка. Петька в фильме 1968 года "Возвращение" стал отправной точкой для актрисы. Лия Меджидовна до сих пор снимается в кино — последняя её роль в драме "Золотые соседи" (2021 год).

Наталья Фатеева

Кадры из фильмов "Есть такой парень" © Киевская киностудия им. Довженко, "Вагончик мой дальний" © Nonstop MEDIA

Дебют Фатеевой состоялся в картине 1956 года "Есть такой парень". 22-летняя актриса тут же влюбила в себя зрителей, а карьера пошла в гору. Последнее появление — в мини-сериале "Вагончик мой дальний" (2013 год). С тех пор договориться о съёмках с Натальей не выходит. Единственные, с кем актриса находит общий язык, — это бездомные кошки.

Ольга Остроумова

Кадры из фильмов "Доживём до понедельника" и "Ван Гоги" © "Кинопоиск"

Ольга появилась на экранах в 1968-м, когда ей был 21 год. Девушка снялась в картине "Доживём до понедельника". Спустя 50 лет, когда Остроумовой был 71 год, с актрисой вышла драма "Ван Гоги" (2018 год).

Елена Коренева

Кадры из фильмов "Вас вызывает Таймыр" © "Мосфильм", "Мёртвые души" © Look Film

Кореневу стали узнавать после её роли в фильме "Вас вызывает Таймыр" 1970 года. Спустя 50 лет актриса сыграла Коробочку в сериале 2020 года "Мёртвые души". Пока что это последняя роль Елены.

Ирина Скобцева

Кадры из фильмов "Отелло" © "Кинопоиск", "Опасные каникулы" © Киностудия "Вертикаль"

Кинокарьера Ирины Скобцевой началась сравнительно поздно. В 28 лет девушка сыграла Дездемону в фильме "Отелло". Кинотрагедия вышла в 1955 году. Спустя 60 лет, в 2016-м, Ирина всё ещё была в строю — сыграла бабушку главного героя. Хотя на тот момент ей было 89 лет!

Татьяна Доронина

Кадры из фильмов "Хельсинг" © "Мосфильм", "Валентин и Валентина" © "Кинопоиск"

Художественный фильм "Первый эшелон" 1955 года был известен каждому советскому зрителю. А значит, все стали свидетелями первой роли в карьере Татьяны Дорониной. На момент премьеры девушке было 22 года. Через 30 лет она сыграла одну из финальных ролей в драме "Валентин и Валентина" (1985 год).

Лариса Удовиченко

Кадры из фильмов "Счастливый Кукушкин" © Одесская киностудия, "Мир! Дружба! Жвачка!" © "Кинопоиск"