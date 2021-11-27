Как звёзды мирового уровня помогали российским дизайнерам стать элитой
Москва не входит в список столиц моды, но это вовсе не значит, что у наших дизайнеров нет голоса в индустрии. Вспоминаем 5 российских творцов, которые покорили "фешен" не без помощи звёздных фанатов.
A La Russe
Фото © Instagram/alarusse
Название бренда уроженки Краснодара Анастасии Романцовой говорит само за себя. Модели девушки и правда всегда были выполнены "на русский манер". Кафтаны, платки, юбки в пол — кто бы мог подумать, что эта красота сможет заинтересовать зарубежных звёзд. Когда актриса Хейли Стейнфельд вышла в пальто бренда, модель тут же расхвалили. С тех пор дела бренда шли как нельзя лучше — в конце 2020-го в их платье даже выступала Анджелина Джоли! Вот только сейчас судьба A La Russe неизвестна. В середине прошлого года Анастасия решила продать своё детище, с тех пор новостей почти нет. Впрочем, как и новых коллекций.
Vilshenko
Фото © Instagram / vilshenko_official
Россиянка Ольга Вильшенко создала свой бренд в 2011 году. Большинство моделей выпускницы института Marangoni напоминают одежду героинь народных сказок. Но образы Алёнушек да Василис Премудрых поразили не только наших девушек. Стоило Энн Хэтэуэй прийти на красную дорожку в 2015-м, другие актрисы тоже не устояли. Теперь в списке поклонниц бренда есть даже Сара Джессика Паркер и Селена Гомес.
Rasario
Фото © Instagram / rasario
Расида Лакоба — выпускница РАНХиГС при Президенте РФ. В 2012-м девушка начинала с небольшого ателье, а сейчас... а сейчас в её платьях щеголяют такие звёзды мирового уровня, как Хайди Клум и Кэти Перри. Кстати, последняя стала настоящим фанатом бренда. Так что все миллионы поклонников певицы регулярно любуются на ней работами нашей соотечественницы.
KALMANOVICH'
Фото © Instagram / kalmanovich
Юлия Калманович начала покорять моду несколько лет назад. В её работах успели выйти в свет много звёзд — наших и зарубежных. Но что-то подсказывает, скоро у бренда появятся новые поклонники. В своём недавнем видео Леди Гага появилась в платье KALMANOVICH'. Мода — часть идентичности певицы, так что внимание всего мира к бренду нашей соотечественницы обеспечено.
A.W.A.K.E.
Фото © Instagram / awake_mode
Один из самых успешных брендов, которые основали дизайнеры из России. Наталья Алавердян стала известной в должности директора моды российского Harper’s Bazaar. Об основанной в Британии ещё несколько лет назад марке мало кто знал. Но пара выходов звёзд в A.W.A.K.E. — и вот о нём говорит весь мир. Теперь среди поклонников бренда — Рене Зеллвегер, Кайли Дженнер, Рита Ора и многие другие.
Комментариев: 0