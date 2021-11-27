Как звёзды мирового уровня помогали российским дизайнерам стать элитой

A La Russe

Фото © Instagram/alarusse

Название бренда уроженки Краснодара Анастасии Романцовой говорит само за себя. Модели девушки и правда всегда были выполнены "на русский манер". Кафтаны, платки, юбки в пол — кто бы мог подумать, что эта красота сможет заинтересовать зарубежных звёзд. Когда актриса Хейли Стейнфельд вышла в пальто бренда, модель тут же расхвалили. С тех пор дела бренда шли как нельзя лучше — в конце 2020-го в их платье даже выступала Анджелина Джоли! Вот только сейчас судьба A La Russe неизвестна. В середине прошлого года Анастасия решила продать своё детище, с тех пор новостей почти нет. Впрочем, как и новых коллекций.

Vilshenko

Фото © Instagram / vilshenko_official

Россиянка Ольга Вильшенко создала свой бренд в 2011 году. Большинство моделей выпускницы института Marangoni напоминают одежду героинь народных сказок. Но образы Алёнушек да Василис Премудрых поразили не только наших девушек. Стоило Энн Хэтэуэй прийти на красную дорожку в 2015-м, другие актрисы тоже не устояли. Теперь в списке поклонниц бренда есть даже Сара Джессика Паркер и Селена Гомес.

Rasario

Фото © Instagram / rasario

Расида Лакоба — выпускница РАНХиГС при Президенте РФ. В 2012-м девушка начинала с небольшого ателье, а сейчас... а сейчас в её платьях щеголяют такие звёзды мирового уровня, как Хайди Клум и Кэти Перри. Кстати, последняя стала настоящим фанатом бренда. Так что все миллионы поклонников певицы регулярно любуются на ней работами нашей соотечественницы.

KALMANOVICH'

Фото © Instagram / kalmanovich

Юлия Калманович начала покорять моду несколько лет назад. В её работах успели выйти в свет много звёзд — наших и зарубежных. Но что-то подсказывает, скоро у бренда появятся новые поклонники. В своём недавнем видео Леди Гага появилась в платье KALMANOVICH'. Мода — часть идентичности певицы, так что внимание всего мира к бренду нашей соотечественницы обеспечено.

A.W.A.K.E.

Фото © Instagram / awake_mode