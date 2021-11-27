15 фотографий, показывающих, что такое идеальные отношения на самом деле
Считается, что хранительницей семейного очага должна быть женщина. Что ж, девушкам будет гораздо легче поддерживать искру в отношениях, если партнёры будут вести себя так же, как герои этой подборки.
Фото © Reddit / tyleryoungblood, igorandmaddy
"Жена уснула во время просмотра кино, так что я воссоздал "Сотворение Адама".
Фото © Reddit / Iwasnotexpectingthat
"Я сказала мужу, что просто хочу "дерьмовые серьги" на Рождество. Он исполнил моё желание на 100 процентов. Да, это окаменелые фекалии динозавров".
Фото © Reddit / freehorse
"НЕ БЕЗДОМНЫЙ. Жена ушла в супермаркет на 2+ часа. Пожалуйста, помогите!"
Фото © Reddit / ninnuh
"Слева — фотография, которую я запостила у себя в Instagram. Справа — то, что мой муж послал мне в ответ".
Фото © Reddit / Zeehammer
"Это я пытаюсь выманить свою жену на тусовку".
Фото © Reddit / dpu80
"Дамы и господа, представляю вам своего папу, который нашёл время, чтобы нарисовать ЭТО на ступне у моей мамы".
Фото © Reddit / hornyobama123
"Когда муж нашёл твою расчёску..."
Фото © Reddit / igorandmaddy
"Вот уже год, как я посылаю своей девушке смешные фотографии её дочери, когда она спрашивает, всё ли с ней в порядке".
Фото © Reddit / BitwiseShift
"Жена сказала, что она хочет "маленький кофейный столик", что ж..."
Фото © Reddit / jcmatthews66
"В тот раз мы встретили Джейсона Момоа, и мой муж придумал эту замечательную идею. Два года спустя... Я так и не мыла волосы".
Фото © Reddit / PickleBurp13
"Мой друг только что закончил упаковывать подарки для своей жены. Слева — духи, справа — свитер".
Фото © Reddit / mowa111
"Муж купил аппарат для ярлыков и теперь ходит клеит их на всё подряд".
Фото © Reddit / BryttaBee
"Фото для объявления, что у нас появилась малышка. Уже через сутки после родов моя жена выглядела настолько худой, что я пошутил, что на роженицу больше похож я. Поэтому мы решили поменяться ролями ради забавного фото".
Фото © Reddit / tyleryoungblood
"Сегодня важный день для моего мужа. Первый день возвращения на работу после локдауна".
Фото © Reddit / dennis1798
"Мой муж установил датчик движения, который загорается, когда моя кошка в туалете... Найдите ему работу, пожалуйста, а то у него слишком много свободного времени".
Фото © Twitter / hamstertalk
Ещё больше уморительных примеров идеальных отношений — в материале Bored Panda.
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