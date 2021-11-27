15 фотографий, показывающих, что такое идеальные отношения на самом деле

"Жена уснула во время просмотра кино, так что я воссоздал "Сотворение Адама".

Фото © Reddit / Iwasnotexpectingthat

"Я сказала мужу, что просто хочу "дерьмовые серьги" на Рождество. Он исполнил моё желание на 100 процентов. Да, это окаменелые фекалии динозавров".

Фото © Reddit / freehorse

"НЕ БЕЗДОМНЫЙ. Жена ушла в супермаркет на 2+ часа. Пожалуйста, помогите!"

Фото © Reddit / ninnuh

"Слева — фотография, которую я запостила у себя в Instagram. Справа — то, что мой муж послал мне в ответ".

Фото © Reddit / Zeehammer

"Это я пытаюсь выманить свою жену на тусовку".

Фото © Reddit / dpu80

"Дамы и господа, представляю вам своего папу, который нашёл время, чтобы нарисовать ЭТО на ступне у моей мамы".

Фото © Reddit / hornyobama123

"Когда муж нашёл твою расчёску..."

Фото © Reddit / igorandmaddy

"Вот уже год, как я посылаю своей девушке смешные фотографии её дочери, когда она спрашивает, всё ли с ней в порядке".

Фото © Reddit / BitwiseShift

"Жена сказала, что она хочет "маленький кофейный столик", что ж..."

Фото © Reddit / jcmatthews66

"В тот раз мы встретили Джейсона Момоа, и мой муж придумал эту замечательную идею. Два года спустя... Я так и не мыла волосы".

Фото © Reddit / PickleBurp13

"Мой друг только что закончил упаковывать подарки для своей жены. Слева — духи, справа — свитер".

Фото © Reddit / mowa111

"Муж купил аппарат для ярлыков и теперь ходит клеит их на всё подряд".

Фото © Reddit / BryttaBee

"Фото для объявления, что у нас появилась малышка. Уже через сутки после родов моя жена выглядела настолько худой, что я пошутил, что на роженицу больше похож я. Поэтому мы решили поменяться ролями ради забавного фото".

Фото © Reddit / tyleryoungblood

"Сегодня важный день для моего мужа. Первый день возвращения на работу после локдауна".

Фото © Reddit / dennis1798

"Мой муж установил датчик движения, который загорается, когда моя кошка в туалете... Найдите ему работу, пожалуйста, а то у него слишком много свободного времени".

Фото © Twitter / hamstertalk