Пять жалких попыток российских звёзд скопировать осиную талию Гурченко

Спустя десятилетия великая Людмила Марковна рассказывала — когда она снималась в "Карнавальной ночи", в обхвате её талия составляла крошечные 48 сантиметров. Впрочем, даже без сантиметра, просто глянув на кадр кинокартины, можно было сойти с ума от её фигуры. С тех пор на олимпе появлялось много девушек с осиной талией, но лишь некоторым удалось приблизиться к недосягаемому идеалу.

Кадр из фильма "Карнавальная ночь" © "Кинопоиск"

Ольга Бузова, талия — 62 см

Фото © Instagram / buzova86

Своей тонкой талией Ольга обязана генетике — девушка всегда была худышкой. А поддерживать себя в форме ей помогают регулярные физические нагрузки во время концертов и подготовки к ним. Теперь Ольгу едва ли можно представить в другой форме, да и сама она едва ли откажется от своих любимых откровенных нарядов. Лишь бы она не вздумала повторить какой-нибудь эстрадный номер Людмилы Марковны.

Елена Темникова, талия — 60 см

Фото © Instagram / lenatemnikovaofficial

Скажем честно, отличная фигура Темниковой сыграла немалую роль в её карьере. Когда "Серебро" только создавалось, участниц искали чуть ли не по пропорциям — очень в духе гламурных нулевых. Елена с тех пор успела родить дочь, но после беременности звезда быстро вернулась в строй. Остаётся только догадываться, чем ради этого ей пришлось пожертвовать.

Оксана Самойлова, талия — 60 см

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова — успешная блогерша. Круглый год в её профиле появляются полуобнажённые фотографии. Так что, получается, девушка буквально зарабатывает на своей фигуре. Добиться идеального живота и тонкой талии ей удалось только после того, как она полностью пересмотрела своё питание.

Нюша, талия — 58 см

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

В молодости Нюша была худышкой, но, как это всегда бывает, после беременности ну очень много сантиметров остаётся на боках. Чтобы справиться с последствиями, певица отказалась от сахара и молочного. Всё вернулось в норму, но недолго девушка ходила с тонкой талией — она забеременела, и фанаты даже уверены, что двойней.

Светлана Лобода, талия — 55 см

Фото © Instagram / lobodaofficial