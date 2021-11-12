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Пять жалких попыток российских звёзд скопировать осиную талию Гурченко

В честь 86 лет со дня рождения Людмилы Гурченко вспоминаем её внешние данные и тех, кто пытался приблизиться к легенде.

12 ноября, 12:58

Кадр из фильма "Карнавальная ночь" © "Кинопоиск"

Спустя десятилетия великая Людмила Марковна рассказывала — когда она снималась в "Карнавальной ночи", в обхвате её талия составляла крошечные 48 сантиметров. Впрочем, даже без сантиметра, просто глянув на кадр кинокартины, можно было сойти с ума от её фигуры. С тех пор на олимпе появлялось много девушек с осиной талией, но лишь некоторым удалось приблизиться к недосягаемому идеалу.

Кадр из фильма "Карнавальная ночь" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Карнавальная ночь" © "Кинопоиск"

Ольга Бузова, талия — 62 см

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

Своей тонкой талией Ольга обязана генетике — девушка всегда была худышкой. А поддерживать себя в форме ей помогают регулярные физические нагрузки во время концертов и подготовки к ним. Теперь Ольгу едва ли можно представить в другой форме, да и сама она едва ли откажется от своих любимых откровенных нарядов. Лишь бы она не вздумала повторить какой-нибудь эстрадный номер Людмилы Марковны.

Елена Темникова, талия — 60 см

Фото © Instagram / lenatemnikovaofficial

Фото © Instagram / lenatemnikovaofficial

Скажем честно, отличная фигура Темниковой сыграла немалую роль в её карьере. Когда "Серебро" только создавалось, участниц искали чуть ли не по пропорциям — очень в духе гламурных нулевых. Елена с тех пор успела родить дочь, но после беременности звезда быстро вернулась в строй. Остаётся только догадываться, чем ради этого ей пришлось пожертвовать.

Оксана Самойлова, талия — 60 см

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова — успешная блогерша. Круглый год в её профиле появляются полуобнажённые фотографии. Так что, получается, девушка буквально зарабатывает на своей фигуре. Добиться идеального живота и тонкой талии ей удалось только после того, как она полностью пересмотрела своё питание.

Нюша, талия — 58 см

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

В молодости Нюша была худышкой, но, как это всегда бывает, после беременности ну очень много сантиметров остаётся на боках. Чтобы справиться с последствиями, певица отказалась от сахара и молочного. Всё вернулось в норму, но недолго девушка ходила с тонкой талией — она забеременела, и фанаты даже уверены, что двойней.

Светлана Лобода, талия — 55 см

Фото © Instagram / lobodaofficial

Фото © Instagram / lobodaofficial

Сколько раз Светлана попадала в списки самых сексуальных женщин — не счесть. И без осиной талии тут бы никак не обошлось. Тем более боди, которые составляют большую часть её концертного гардероба, тоже требуют отличной фигуры.

Пять безголосых певиц российской эстрады

Пять безголосых певиц российской эстрады

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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