Убившая котёнка челябинка издевалась над животными в отместку маме, растившей её "гением"

13-летняя школьница из Челябинска, которая причастна к жестокому убийству котёнка в подъезде жилого дома, ранее уже издевалась над животными. Как сообщает портал Znak.com, таким образом девочка вымещала ненависть к матери, загружавшей её учёбой и творчеством.

Отмечается, что школьница находилась на домашнем обучении по просьбе родительницы, которая считала дочку гениальным ребёнком. Так, мать заставляла подростка участвовать во всех предметных олимпиадах, нагружала занятиями с репетиторами и дополнительными курсами при вузах. Кроме того, по велению матери девочка ещё и играла на скрипке.

На фоне высоких нагрузок школьницу настигла депрессия, она начала издеваться над котами и кошками, которых находила по объявлениям. При этом мать знала о происходящем, но ничего не делала, а только ещё больше требовала от ребёнка.

Сейчас юную живодёрку отправили в центр временного содержания несовершеннолетних преступников, где её обследуют на наличие отклонений в психике. При этом уголовная ответственность девочке не грозит в силу возраста.