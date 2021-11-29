Пять человек погибли при пожаре на поминках в Уссурийске
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнём.
Пять человек погибли при пожаре в частном доме на улице Столетова в Уссурийске Приморского края. Площадь возгорания составила 76 кв. метров, в распоряжении Лайфа оказались фото с места трагедии.
Сгоревший дом, в котором погибло пять человек. Фото © LIFE
Сгоревший дом, в котором погибло пять человек. Фото © LIFE
По данным нашего источника, погибшие собрались, чтобы помянуть умершую 40 дней назад жену хозяина дома. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнём.
По данным прокуратуры, среди жертв — трое мужчин и две женщины. Ведомство проводит проверку по факту возгорания.
А ранее сегодня произошёл пожар на фабрике нетканых материалов "Фанема" в посёлке Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. "Фанема" занимается изготовлением нетканых материалов, в том числе медицинских масок.
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