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Пять человек погибли при пожаре на поминках в Уссурийске

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнём.

29 ноября, 15:03

Пять человек погибли при пожаре в частном доме на улице Столетова в Уссурийске Приморского края. Площадь возгорания составила 76 кв. метров, в распоряжении Лайфа оказались фото с места трагедии.

Сгоревший дом, в котором погибло пять человек. Фото © LIFE

Сгоревший дом, в котором погибло пять человек. Фото © LIFE

Сгоревший дом, в котором погибло пять человек. Фото © LIFE

Сгоревший дом, в котором погибло пять человек. Фото © LIFE

По данным нашего источника, погибшие собрались, чтобы помянуть умершую 40 дней назад жену хозяина дома. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнём.

По данным прокуратуры, среди жертв — трое мужчин и две женщины. Ведомство проводит проверку по факту возгорания.

Пострадавшая при пожаре певица Марина Хлебникова начала дышать сама

Пострадавшая при пожаре певица Марина Хлебникова начала дышать сама

А ранее сегодня произошёл пожар на фабрике нетканых материалов "Фанема" в посёлке Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. "Фанема" занимается изготовлением нетканых материалов, в том числе медицинских масок.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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