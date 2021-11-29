Суд в Москве оштрафовал Google ещё на 3 млн рублей за неудаление запрещённого контента

Мировой суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона рублей по двум протоколам из-за отказа владельца ресурса удалить запрещённую информацию. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы <...> Компания Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 000 рублей 00 копеек", — говорится в релизе.

Штраф по второму эпизоду в отношении Google LLC по той же статье КоАП РФ — один миллион рублей. На сегодняшний день, как пишет ТАСС, общая сумма, которую компания должна выплатить, составляет 44 миллиона рублей.