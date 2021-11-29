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Суд в Москве оштрафовал Google ещё на 3 млн рублей за неудаление запрещённого контента

Общая сумма, которую на сегодняшний день компания должна выплатить, составляет 44 миллиона рублей.

29 ноября, 15:06

Фото © Pixabay

Мировой суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона рублей по двум протоколам из-за отказа владельца ресурса удалить запрещённую информацию. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы <...> Компания Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 000 рублей 00 копеек", — говорится в релизе.

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Штраф по второму эпизоду в отношении Google LLC по той же статье КоАП РФ — один миллион рублей. На сегодняшний день, как пишет ТАСС, общая сумма, которую компания должна выплатить, составляет 44 миллиона рублей.

Ранее Лайф писал, что суд в Москве оставил в силе штрафы на шесть миллионов рублей в отношении Google. Компания привлечена к ответственности по статье о нарушении ограничения доступа к информационным ресурсам, подлежащим ограничению.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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