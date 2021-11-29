РФПИ: Сотни миллионов доз "Спутника" от штамма "омикрон" могут выпустить в феврале

Если такая необходимость будет, производители российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник лайт" смогут к концу февраля выпустить и поставить на рынки сотни миллионов доз препарата, адаптированных против нового штамма "омикрон". Об этом журналистам рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

При этом он подчеркнул, что эксперты центра им. Гамалеи считают, что и "Спутник V", и "Спутник лайт" нейтрализуют вариацию "омикрон", поскольку они эффективны против разных мутаций.