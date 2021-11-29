РФПИ: Сотни миллионов доз "Спутника" от штамма "омикрон" могут выпустить в феврале
При этом, по словам главы фонда Кирилла Дмитриева, модификация препарата потребуется в "маловероятном случае".
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Если такая необходимость будет, производители российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник лайт" смогут к концу февраля выпустить и поставить на рынки сотни миллионов доз препарата, адаптированных против нового штамма "омикрон". Об этом журналистам рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
При этом он подчеркнул, что эксперты центра им. Гамалеи считают, что и "Спутник V", и "Спутник лайт" нейтрализуют вариацию "омикрон", поскольку они эффективны против разных мутаций.
"В маловероятном случае, если потребуется модификация, мы поставим несколько сотен миллионов бустирующих доз "Спутника" к 20 февраля 2022 года", — отметил глава РФПИ.
Напомним, ВОЗ обеспокоена новым штаммом, названным греческой буквой "омикрон". В организации уже заявили о риске заражения этим вариантом для уже переболевших, а также о том, что вероятность последующего распространения омикрон-штамма на глобальном уровне высока. После появления этой мутации о планах модифицировать свои вакцины уже заявили Pfizer и BioNTech.
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