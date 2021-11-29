Пьяный житель Курской области въехал в "Пятёрочку" верхом на лошади

Пьяный житель Курской области въехал в супермаркет верхом на лошади. Видео © УМВД РФ по Курской области

В Курчатовском районе Курской области правоохранители задержали правонарушителя, заехавшего верхом на коне в "Пятёрочку". Как пояснили Лайфу правоохранители, при задержании местный житель оказывал сопротивление.

На кадрах, предоставленных Лайфу, видно, как мужчина верхом на лошади крутится в супермаркете и пытается на животном заехать в торговый зал. Однако после неудачи оказывается на улице. Причём перед входом он продолжал разъезжать на лошади, размахивая предметом, похожим на шашку, поведали очевидцы.

О происходящем руководитель магазина сообщил участковому. На место прибыл наряд полицейских. К моменту приезда правоохранителей мужчина находился возле торговой точки. По внешним признакам он был в состоянии алкогольного опьянения, но отказался от освидетельствования. При этом вёл себя агрессивно.

Нарушителя доставили в отдел полиции для установления его личности и обстоятельств происшествия. В объяснительной записке мужчина указал следующее: "Лошадь захотела хлеба, поэтому я решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента".

Полицейские составили в отношении 43-летнего местного жителя административный протокол за неисполнение законного требования сотрудников полиции. Мужчина задержан, ожидает решения суда. Кроме того, шашка, которой он размахивал, изъята и направлена на экспертизу для установления, является ли она холодным орудием. По результатам будет дана правовая оценка.

Отмечается, что с лошадью в настоящий момент всё хорошо, она сбежала. Хотя хозяин не интересовался её судьбой, сотрудники полиции удостоверились, что животное добралось домой.