Пьяный житель Курской области въехал в "Пятёрочку" верхом на лошади
Мужчина размахивал шашкой перед входом в магазин и агрессивно вёл себя, общаясь с полицейскими. После задержания правоохранители удостоверились, что лошадь добралась до дома.
Кадр видео © УМВД РФ по Курской области
Пьяный житель Курской области въехал в супермаркет верхом на лошади. Видео © УМВД РФ по Курской области
В Курчатовском районе Курской области правоохранители задержали правонарушителя, заехавшего верхом на коне в "Пятёрочку". Как пояснили Лайфу правоохранители, при задержании местный житель оказывал сопротивление.
На кадрах, предоставленных Лайфу, видно, как мужчина верхом на лошади крутится в супермаркете и пытается на животном заехать в торговый зал. Однако после неудачи оказывается на улице. Причём перед входом он продолжал разъезжать на лошади, размахивая предметом, похожим на шашку, поведали очевидцы.
О происходящем руководитель магазина сообщил участковому. На место прибыл наряд полицейских. К моменту приезда правоохранителей мужчина находился возле торговой точки. По внешним признакам он был в состоянии алкогольного опьянения, но отказался от освидетельствования. При этом вёл себя агрессивно.
Нарушителя доставили в отдел полиции для установления его личности и обстоятельств происшествия. В объяснительной записке мужчина указал следующее: "Лошадь захотела хлеба, поэтому я решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента".
Полицейские составили в отношении 43-летнего местного жителя административный протокол за неисполнение законного требования сотрудников полиции. Мужчина задержан, ожидает решения суда. Кроме того, шашка, которой он размахивал, изъята и направлена на экспертизу для установления, является ли она холодным орудием. По результатам будет дана правовая оценка.
Отмечается, что с лошадью в настоящий момент всё хорошо, она сбежала. Хотя хозяин не интересовался её судьбой, сотрудники полиции удостоверились, что животное добралось домой.
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