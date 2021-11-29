Дипломаты Генконсульства России рассказали, когда запланирован вывозной рейс из ЮАР

Вывозной рейс, который должен вылететь в ЮАР, чтобы забрать находящихся там россиян, может быть организован 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Генконсульства РФ в Кейптауне. Напомним, что массовый отъезд туристов из африканской страны начался, когда стало известно о появлении омикрон-штамма коронавируса.

"По предварительной информации, вывозной рейс при поддержке авиакомпании Ethiopian Airlines состоится 3 декабря по маршруту Кейптаун – Аддис-Абеба – Москва", — отмечается в сообщении, опубликованном в телеграм-канале, созданном дипмиссией.