Дипломаты Генконсульства России рассказали, когда запланирован вывозной рейс из ЮАР
В диппредставительстве в Кейптауне напомнили, что маршрут осуществляется на коммерческой основе. Стоимость билета будет зависеть от количества пассажиров.
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Вывозной рейс, который должен вылететь в ЮАР, чтобы забрать находящихся там россиян, может быть организован 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Генконсульства РФ в Кейптауне. Напомним, что массовый отъезд туристов из африканской страны начался, когда стало известно о появлении омикрон-штамма коронавируса.
"По предварительной информации, вывозной рейс при поддержке авиакомпании Ethiopian Airlines состоится 3 декабря по маршруту Кейптаун – Аддис-Абеба – Москва", — отмечается в сообщении, опубликованном в телеграм-канале, созданном дипмиссией.
Дипломаты напомнили, что рейс осуществляется на коммерческой основе. Стоимость билета будет зависеть от количества пассажиров. Желающих выехать из ЮАР российских граждан попросили сделать заявки на вылет 29 ноября до 18:00 по местному времени (19:00 мск). Если ответное письмо не поступит до полудня 30 ноября, туристам необходимо связаться с дежурным дипломатом по телефону +27 082 374-05-18.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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