В Калининграде школьница и её отец выпали из окна многоэтажки и погибли

В Калининграде Следственный комитет организовал проверку по факту гибели 11-летней девочки и её отца, которые выпали из окна. Об этом РИА "Новости" сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталья Гацко.

"По факту гибели девочки и её отца проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Как указывает портал Klops, всё произошло на улице Горького около 14:00 по местному времени. По словам свидетельницы ЧП, незадолго до трагических событий девочка кричала с балкона и просила прохожих позвонить её отцу, после чего её увели внутрь квартиры. По предварительным данным, в этот момент там находилась её мать. Спустя какое-то время 11-летняя школьница и её отец выпали из окна.

На место происшествия прибыли полицейские и машина скорой помощи. Девочка и мужчина скончались на месте.