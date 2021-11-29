В Калининграде школьница и её отец выпали из окна многоэтажки и погибли
По словам свидетельницы ЧП, незадолго до трагедии девочка кричала с балкона и просила прохожих позвонить её папе. Предварительно, в квартире находилась ещё мать ребёнка.
Фото © Klops / Александр Подгорчук
В Калининграде Следственный комитет организовал проверку по факту гибели 11-летней девочки и её отца, которые выпали из окна. Об этом РИА "Новости" сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталья Гацко.
"По факту гибели девочки и её отца проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.
Как указывает портал Klops, всё произошло на улице Горького около 14:00 по местному времени. По словам свидетельницы ЧП, незадолго до трагических событий девочка кричала с балкона и просила прохожих позвонить её отцу, после чего её увели внутрь квартиры. По предварительным данным, в этот момент там находилась её мать. Спустя какое-то время 11-летняя школьница и её отец выпали из окна.
На место происшествия прибыли полицейские и машина скорой помощи. Девочка и мужчина скончались на месте.
Ранее Лайф сообщал, что пять человек погибли при пожаре на поминках в Уссурийске. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнём.
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