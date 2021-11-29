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В Калининграде школьница и её отец выпали из окна многоэтажки и погибли

По словам свидетельницы ЧП, незадолго до трагедии девочка кричала с балкона и просила прохожих позвонить её папе. Предварительно, в квартире находилась ещё мать ребёнка.

29 ноября, 15:47
<p>Фото © <a href="https://klops.ru/news/2021-11-29/244274-v-kaliningrade-11-letnyaya-devochka-i-eyo-otets-pogibli-vypav-iz-okna-mnogoetazhki" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Klops</a> / Александр Подгорчук</p>

Фото © Klops / Александр Подгорчук

В Калининграде Следственный комитет организовал проверку по факту гибели 11-летней девочки и её отца, которые выпали из окна. Об этом РИА "Новости" сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталья Гацко.

"По факту гибели девочки и её отца проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

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Как указывает портал Klops, всё произошло на улице Горького около 14:00 по местному времени. По словам свидетельницы ЧП, незадолго до трагических событий девочка кричала с балкона и просила прохожих позвонить её отцу, после чего её увели внутрь квартиры. По предварительным данным, в этот момент там находилась её мать. Спустя какое-то время 11-летняя школьница и её отец выпали из окна.

На место происшествия прибыли полицейские и машина скорой помощи. Девочка и мужчина скончались на месте.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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