Отец с дочкой и охранником. Видео © Telegram-канал SHOT

Многодетный отец из Москвы оставил семилетнюю дочь охраннику супермаркета в торговом центре "Райкин-плаза", когда узнал, что та украла жвачку на кассе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мужчина заставил девочку во всём сознаться сотруднику и оставил одну, чтобы ребёнок подумал над своим поведением. Сотрудники не знали, что делать с девочкой, и передали её коллегам из охраны торгового центра, а те вызвали полицию. На "перевоспитании" школьница пробыла меньше часа, а на родителей составили протокол по статье "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".