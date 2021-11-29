Стащила жвачку: В Москве многодетный отец сдал дочь на перевоспитание охраннику за кражу
В итоге сотрудники супермаркета передали девочку коллегам из охраны ТЦ, а те вызвали полицию. В отношении родителей был составлен административный протокол.
Кадр видео © Telegram-канал SHOT
Отец с дочкой и охранником. Видео © Telegram-канал SHOT
Многодетный отец из Москвы оставил семилетнюю дочь охраннику супермаркета в торговом центре "Райкин-плаза", когда узнал, что та украла жвачку на кассе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Мужчина заставил девочку во всём сознаться сотруднику и оставил одну, чтобы ребёнок подумал над своим поведением. Сотрудники не знали, что делать с девочкой, и передали её коллегам из охраны торгового центра, а те вызвали полицию. На "перевоспитании" школьница пробыла меньше часа, а на родителей составили протокол по статье "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Ранее Лайф рассказывал, что москвичка потребовала от бывшей жены любовника забрать ненужного ей ребёнка. Женщина была, мягко говоря, в шоке от такой затеи. Опасаясь, что горе-мамаша попросту подкинет ей малыша или вообще оставит люльку на улице, она написала заявление в полицию.
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