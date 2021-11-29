Учёные из Кембриджа рассказали, как изменится внешность людей из-за глобального потепления

Отмечается, что человек, как и любой другой живой вид, подстраивается под возникшие условия, чтобы выжить. По мнению учёных, нынешнее глобальное потепление не станет исключением. Так, биолог Сара Райдинг, один из авторов исследования "Потепление климата заставляет животных "менять облик", утверждает, что смена условий на планете ускорила адаптацию к ним животных. По её словам, у некоторых попугаев из Австралии выросли клювы в размерах. С 1871 года они увеличились на 10%. Также прослеживаются изменения у европейских мышей и масковых бурозубок (грызуны. — Прим. Лайфа), у которых стали больше конечности и другие части тела. Согласно результатам исследования, у людей увеличится выработка меланина, то есть пигмента, отвечающего за цвет глаз, кожи и волос. Так, из-за потепления люди "потемнеют".