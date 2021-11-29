Учёные из Кембриджа рассказали, как изменится внешность людей из-за глобального потепления
По мнению исследователей, перемены ждут в том числе и мозг. Тогда у обитателей Земли начнутся проблемы с обучением, памятью и речью.
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Изменение климата и глобальное потепление сказались на скорости темпа адаптации животных. В этой связи учёные утверждают, что изменится внешность людей. Египетское издание Sasapost опубликовало результаты исследования, в котором специалисты описали, каким образом это произойдёт.
Отмечается, что человек, как и любой другой живой вид, подстраивается под возникшие условия, чтобы выжить. По мнению учёных, нынешнее глобальное потепление не станет исключением. Так, биолог Сара Райдинг, один из авторов исследования "Потепление климата заставляет животных "менять облик", утверждает, что смена условий на планете ускорила адаптацию к ним животных. По её словам, у некоторых попугаев из Австралии выросли клювы в размерах. С 1871 года они увеличились на 10%. Также прослеживаются изменения у европейских мышей и масковых бурозубок (грызуны. — Прим. Лайфа), у которых стали больше конечности и другие части тела. Согласно результатам исследования, у людей увеличится выработка меланина, то есть пигмента, отвечающего за цвет глаз, кожи и волос. Так, из-за потепления люди "потемнеют".
Результаты другого исследования, которое провёл Кембриджский университет, гласят, что у человека изменятся тело и мозг. Так, учёные провели анализ окаменелостей со всего мира и пришли к выводу, что из-за холода они становились больше, а из-за тепла — меньше. Предполагается, что мозг и тело теперь уменьшатся. Впоследствии у людей будут проблемы с памятью, речью и обучением, а также с мозговым кровообращением.
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