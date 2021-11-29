Замминистра Грушко: Россию тревожит искусственно нагнетаемая НАТО ситуация в Чёрном море

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко выразил беспокойство искусственным нагнетанием ситуации в Черноморском регионе со стороны Североатлантического альянса. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Да, действительно нас тревожит ситуация в Черноморском регионе. Она искусственно нагнетается [НАТО]", — сказал дипломат на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Грушко отметил, что НАТО пытается превратить Черноморский регион в арену конфронтации. По его мнению, это может обернуться катастрофическими последствиями.