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Замминистра Грушко: Россию тревожит искусственно нагнетаемая НАТО ситуация в Чёрном море

Дипломат отметил, что альянс пытается превратить регион в арену конфронтации. По его мнению, это может обернуться катастрофическими последствиями.

29 ноября, 16:01
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко выразил беспокойство искусственным нагнетанием ситуации в Черноморском регионе со стороны Североатлантического альянса. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Да, действительно нас тревожит ситуация в Черноморском регионе. Она искусственно нагнетается [НАТО]", — сказал дипломат на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

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Грушко отметил, что НАТО пытается превратить Черноморский регион в арену конфронтации. По его мнению, это может обернуться катастрофическими последствиями.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал подчёркнуто конфронтационным настрой НАТО в отношении России. Глава государства отметил, что складывается удручающая ситуация в отношениях с Североатлантическим альянсом, который демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам. При этом российский лидер указал на сигналы НАТО о желании сотрудничать с РФ.

Напомним, с 1 ноября Россия приостановила работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекратилась также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел Сергей Лавров заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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