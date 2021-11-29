Генсек НАТО Столтенберг пригрозил РФ последствиями в случае агрессии против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России "политическими и экономическими последствиями" в случае агрессии в адрес Украины.

"Любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия", — заявил он на пресс-конференции в Риге.

При этом генсек Североатлантического альянса не уточнил, что конкретно имел в виду, грозя нашей стране.