Генсек НАТО Столтенберг пригрозил РФ последствиями в случае агрессии против Украины
При этом представитель Североатлантического альянса не уточнил, что конкретно имел в виду, говоря о последствиях для нашей страны.
Йенс Столтенберг. Фото © NATO / POOL / Anadolu Agency via Getty Images
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России "политическими и экономическими последствиями" в случае агрессии в адрес Украины.
"Любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия", — заявил он на пресс-конференции в Риге.
При этом генсек Североатлантического альянса не уточнил, что конкретно имел в виду, грозя нашей стране.
Ранее посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Также дипломат объяснил, с чем связана "истерия в отношении мнимой российской угрозы".
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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