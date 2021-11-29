Замглавы МИД Грушко заявил, что РФ вряд ли восстановит постпредство при НАТО в Брюсселе
Однако дипломат заверил, что шансы на улучшение отношений Москвы и альянса есть, но для этого должны быть реализованы некоторые условия.
Фото © Twitter / МИД России
Постоянное представительство России при НАТО в Брюсселе вряд ли возобновит работу. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Всё так развивается, что мы вряд ли вернёмся", — сказал дипломат.
Замглавы внешнеполитического ведомства заметил, что связано это с возвращением политики НАТО по "парированию угрозы с Востока", что является ключевой задачей альянса. По мнению Грушко, всё, что сегодня происходит на земле, осуществляется по калькам холодной войны, а все оперативные планы очень напоминают уже пережитое.
При этом представитель МИД РФ заверил, что шансы на улучшение отношений Москвы и НАТО есть, но для этого альянс должен отодвинуть их от опасной черты и возобновить диалог по военной линии с участием экспертов для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Грушко напомнил, что это предложение Москва озвучила в 2018 году.
Напомним, с 1 ноября Россия приостановила работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекратилась также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел Сергей Лавров заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.
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