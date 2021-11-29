Замглавы МИД Грушко заявил, что РФ вряд ли восстановит постпредство при НАТО в Брюсселе

Постоянное представительство России при НАТО в Брюсселе вряд ли возобновит работу. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Всё так развивается, что мы вряд ли вернёмся", — сказал дипломат.

Замглавы внешнеполитического ведомства заметил, что связано это с возвращением политики НАТО по "парированию угрозы с Востока", что является ключевой задачей альянса. По мнению Грушко, всё, что сегодня происходит на земле, осуществляется по калькам холодной войны, а все оперативные планы очень напоминают уже пережитое.