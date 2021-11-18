От Дагестана до Якутии: Для чего турки на карте приписали себе половину России Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему ближайший политический союзник Эрдогана фотографируется с картой, фактически призывающей к расчленению России. 17 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © twitter.com/MHP

На прошлой неделе в Стамбуле, разумеется, под началом Анкары, прошёл очередной саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который многие сочли прорывным в плане ускорения интеграции входящих в Тюркский совет стран. Очевидно, у некоторых адептов идей пантюркизма немедленно началось "головокружение от успехов". Иначе как объяснить очередную провокацию с картой Великого Турана.

Речь идёт о фотографии, опубликованной лидером турецкой Партии националистического движения (МНР) Девлетом Бахчели. На ней он запечатлён на фоне "Карты турецкого мира", которая обозначает ряд российских регионов от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии — всего 20 субъектов России — в составе Турции.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/OOLtsXsRFj — MHP (@MHP_Bilgi) November 17, 2021

Можно было бы, конечно, не обратить внимания — мало ли в Анкаре мечтателей то о новой Османской империи, то о Великом Туране. Да и карты, и недвусмысленные заявления относительно российских территорий (особенно это касается Крыма, который в Турции вообще российским не признают) появляются там регулярно.

И всё же надо понимать, что фотография Бахчели — сигнал крайне тревожный. Бахчели — не какой-нибудь маргинал. Во-первых, его партия — четвёртая по размеру фракция и обладает почти полусотней мандатов в парламенте. Во-вторых, она считается проправительственной, особо близкой к Эрдогану.

У партии богатая история. С самого начала своей деятельности она, стоя на крайне правых и антисоветских позициях, была вовлечена в подрывную деятельность против нашей страны, в частности участвовала в пресловутой системе "Гладио". Проповедовала радикальный пантюркизм, направленный в первую очередь против России. Это под её началом действовала знаменитая молодёжная организация "Серые волки", известная своей террористической деятельностью, политическими убийствами и участием в чеченской войне на стороне сепаратистов.

Несмотря на былой жёсткий конфликт с Эрдоганом, сегодня Бахчели и его МНР — ближайшие союзники турецкого лидера. А это значит, что они стоят на одной идеологической платформе и Бахчели — это такая радикальная версия Эрдогана, который может позволить себе говорить вслух многое из того, что Эрдоган не может, хотя и держит на уме. Или делать.

Например, фотографироваться с "Картой турецкого мира", которая наверняка висит в кабинете Эрдогана, только это не афишируется. В любом случае поступок Бахчели — это демонстрация, вызов. И тот факт, что Эрдоган своего союзника не одёрнул или хотя бы не прокомментировал его действия, говорит о том, что он, если и не поддерживает, то не возражает.

Причём символично, что это происходит сразу после саммита ССТГ, который был переименован в Организацию тюркских государств. Смена названия произошла не просто так, она несёт глубокий смысл. Во-первых, чисто семантически "организация" подразумевает гораздо большую интеграцию, чем "совет", который является скорее консультативным органом. Во-вторых, смена словосочетания "тюркоязычные государства" на "тюркские" как бы намекает на некоторую замену чисто культурной, лингвистической и исторической объединяющей парадигмы на политическую. В-третьих, в турецком языке нет разницы между "тюрками" и "турками". Так что Организация тюркских государств звучит по-турецки так же, как Организация турецких государств. Понимаете, о чём я?

Конечно, Организация тюркских государств по степени интеграции — это ещё не СССР и даже не ЕС. Пока, наверное, правильнее сравнивать с Лигой арабских государств. И многие читатели справедливо заметят, что в ЛАГ нет единства, там каждый тянет одеяло на себя, формируются сепаратные союзы. Правильно. Ведь в ЛАГ несколько центров равных по силе и влиянию стран. А сравнивать потенциал государств ОТГ просто глупо. Там всем заправляет Турция, и тут не может быть иных вариантов. Так что интеграция тут может вестись только в одном направлении — под Турцию.

И да, по сравнению с ССТГ интеграция в рамках ОТГ будет идти намного быстрее и эффективнее.

В ходе саммита принята декларация "Видение тюркского мира до 2040 года", в которой стороны договариваются развивать сотрудничество "в борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, расизмом, дискриминацией, ксенофобией, исламофобией и всеми формами проявления ненависти", предпринимать меры, необходимые для содействия развитию взаимной торговли и инвестиций, гармонизации культурной, молодёжной и образовательной политики, меры по созданию новых трансконтинентальных коридоров из Китая в Европу и общего информационного пространства.

Вроде ничего такого "криминального", но многие вещи буквально читаются между строк. И тут стоит напомнить о концепте Türk Konseyi’nden Türk Birliği’ne ("От Тюркского совета — к Тюркскому союзу"), представленном недавно правительственным информагентством Anadolu , согласно которому предполагается вести последовательную работу по линии латинизации алфавитов и формирования единого языка к созданию "общего рынка".

Это уже претензия на создание единого экономического пространства, которое будет к тому же объединено общим языком и культурой, а также историй, написанной в Анкаре, то есть интеграционный проект куда серьёзнее ЕС. Там уже до общей армии, которой нас не первый год пугают, недалеко. И до общих наднациональных политических органов.

И ладно бы это касалось только наших соседей и союзников по ЕАЭС и ОДКБ (что уже совершенно неприемлемо). Но это касается уже и российских регионов.

Нет, понятно, что в ОТГ их никто не зовёт, ибо они не являются государствами. Но факт, например, в том, что Турция проявляет нездорово повышенный интерес к этим регионам.

Думаю, все в курсе конфликта, происходящего у нас на глазах между федеральной и региональной властями Татарстана по поводу названия должности руководителя субъекта федерации — "президент республики". Надо понимать, что это не просто битва за слово, это торг за расширение самостоятельности (или суверенитета, как говорят в Татарстане) местных элит. В том числе в возможности налаживать не только культурные, но и торговые внешние связи без оглядки на Москву.

Между прочим, четверть турецких инвестиций в РФ приходится именно на Татарстан, торговое партнёрство растёт с каждым днём. Буквально этим летом глава республики Рустам Минниханов ездил в Турцию для налаживания бизнес-контактов.

Буквально на прошлой неделе я писал об интересе, который Анкара начала в последнее время проявлять к Якутии, с которой у неё, казалось бы, кроме языка, вообще ничего общего. Тем не менее очевидно, что турки не прочь налаживать не только культурные, но и торговые связи с крупнейшим и богатейшим регионом России.

После этого появление карт "Великого Турана", который включает в себя половину территории России, как-то особо не удивляет. Некоторые деятели идут дальше. В начале года по турецкому ТВ был показан сюжет, в котором говорилось о том, "какие территории войдут в состав Турции к 2050 году". Там, конечно, уже совсем "жесть" — по мнению авторов, в состав Турции должны войти Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, Южная Осетия, а также Египет, Греция, Кипр, Ливия, Аравийский полуостров и большая часть Средней Азии. Разумеется, был замах и на российские территории, среди которых не только Крым, Кавказ, Поволжье, Сибирь, но даже и Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Саратовская, Самарская области, Краснодарский и Ставропольский края.

Это, кстати, было показано на TRT 1 — первом государственном телеканале с наибольшим охватом аудитории в Турции. А когда ближайший политический союзник президента фотографируется с картой, фактически призывающей к расчленению России, это нормально?

При этом сам Эрдоган заверяет, что "Организация тюркских государств не должна никого беспокоить". "Наоборот, нужно стремиться стать частью этой восходящей структуры, основанной на исторической общности. Эта организация является платформой развития межгосударственных связей", — подчеркнул он.

Очевидно, что и российским тюркоязычным (вернее, тюркским, а может, тогда уж сразу турецким?) регионам следует стремиться стать частью Турции. Правда, для этого придётся выйти из состава России…

И я так понимаю, что Эрдоган против такого сценария ничего не имеет…

Авторы Дмитрий Родионов