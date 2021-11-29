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Воспитанники центра "Вымпел-Байкал" провели лыжный марш-бросок в память о Космодемьянской

Мероприятие проходило в Иркутской области. В нём принимали участие как парни, так и девушки.

29 ноября, 16:52

Скриншот © YouTube / Патриотическая инициатива

В Иркутской области состоялся полевой выход, посвящённый памяти известной партизанки Зои Космодемьянской, которая стала первой женщиной, получившей звание Героя Советского Союза. Организатором мероприятия является военно-патриотический центр "Вымпел".

В частности, воспитанники "Вымпела" провели лыжный марш-бросок, посвящённый 80-летию со дня казни Космодемьянской. А также устроили стрельбу по тренировочным мишеням и нарисовали красочные портреты одной из самых известных фигур Великой Отечественной.

"Зоя является для меня примером мужества. Она поразила меня своим мужеством и бесстрашием перед врагом", — отметила одна из участниц мероприятия.

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А ранее главархив Москвы рассказал о Зое Космодемьянской в день её гибели.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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