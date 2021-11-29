Тюменские учёные выявили новую угрозу для переболевших ковидом россиян

Больше чем у половины переболевших коронавирусом (58%) в течение года происходит деформация сердечной мышцы, которая может привести к хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Об этом свидетельствуют данные кардиологического исследования тюменских учёных.

Как сообщила глава лаборатории Тюменского научного кардиоцентра, доктор медицинских наук Елена Ярославская, в ходе эксперимента специалисты наблюдали за состоянием сердечной мышцы (миокарда) после ковидной пневмонии. Результаты сравнивались через три месяца после выздоровления и через год. В итоге у многих пациентов обнаружили деформацию миокарда.

"Через три месяца ухудшение наблюдалось у 28%, а через год — уже у 58% обследуемых", — приводит ТАСС слова Ярославской.

По её словам, в исследовании приняли участие 380 человек разного пола, возраста и состояния здоровья. Среди добровольцев также были пациенты без сердечно-сосудистых заболеваний.