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Тюменские учёные выявили новую угрозу для переболевших ковидом россиян

Специалисты целый год наблюдали за состоянием сердечной мышцы после ковидной пневмонии. Как в итоге выяснилось, инфекция поразила большую часть пациентов.

29 ноября, 16:49

Фото © Pexels

Больше чем у половины переболевших коронавирусом (58%) в течение года происходит деформация сердечной мышцы, которая может привести к хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Об этом свидетельствуют данные кардиологического исследования тюменских учёных.

Как сообщила глава лаборатории Тюменского научного кардиоцентра, доктор медицинских наук Елена Ярославская, в ходе эксперимента специалисты наблюдали за состоянием сердечной мышцы (миокарда) после ковидной пневмонии. Результаты сравнивались через три месяца после выздоровления и через год. В итоге у многих пациентов обнаружили деформацию миокарда.

"Через три месяца ухудшение наблюдалось у 28%, а через год — уже у 58% обследуемых", — приводит ТАСС слова Ярославской.

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По её словам, в исследовании приняли участие 380 человек разного пола, возраста и состояния здоровья. Среди добровольцев также были пациенты без сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач Диана Ким рассказала о самом опасном симптоме постковидного синдрома, который может вызвать фатальный исход. При этом, как отметила специалист, риску подвержены даже молодые люди, которые перенесли саму коронавирусную инфекцию довольно легко.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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