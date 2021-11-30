Гинцбург не исключил, что штамм "омикрон" замедлит развитие тяжёлой формы ковида

Тот факт, что штамм коронавируса "омикрон" обладает большим количеством мутацией, может замедлить развитие тяжёлой формы ковида у заразившимся им. Это допустил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, этом может стать одним из отличий "омикрона" от "дельты".

Как отметил Гинцбург, больше мутаций – "ещё не значит, что хуже". Академик надеется, что это снизить способность штамма образовывать синцитии — слияние клеток в одну массу. А заодно и скорость перехода от момента заражения до проникновения в лёгкие.

"Если это будет как у уханьского штамма и всех предыдущих до штамма "дельта", то тогда клетки памяти будут работать и нас с вами защищать. То есть количество случаев тяжёлого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше", — пояснил Гинцбург в интервью ТАСС.