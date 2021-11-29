Гинцбург назвал сроки модификации "Спутника V" для борьбы с омикрон-штаммом ковида

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что экспериментальная работа по получению вакцины против нового штамма ковида "омикрон" займёт не больше десяти дней.

"Экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма "омикрон" займёт не больше десяти дней", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Гинцбурга, всё остальное время занимает регуляторика, то есть разрешительные процедуры и доказательства безопасности и моногенности препарата. Он уточнил, что обычно на это уходит два – два с половиной месяца, но в условиях чрезвычайной ситуации можно уложиться в 45–50 дней.