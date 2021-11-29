Гинцбург назвал сроки модификации "Спутника V" для борьбы с омикрон-штаммом ковида
Большую часть времени, по его словам, занимает регуляторика, то есть разрешительные процедуры и доказательства безопасности и моногенности препарата.
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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что экспериментальная работа по получению вакцины против нового штамма ковида "омикрон" займёт не больше десяти дней.
"Экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма "омикрон" займёт не больше десяти дней", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Гинцбурга, всё остальное время занимает регуляторика, то есть разрешительные процедуры и доказательства безопасности и моногенности препарата. Он уточнил, что обычно на это уходит два – два с половиной месяца, но в условиях чрезвычайной ситуации можно уложиться в 45–50 дней.
Однако думать о замене вакцины нужно будет только после получения более полных данных о новом штамме, добавил глава учреждения.
Ранее в ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида, а также заявили о риске заражения штаммом для уже переболевших ковидом. В организации также считают, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ботсванский штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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