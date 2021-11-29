Общественница Леткова предложила проверить Глюкозу за идею о курилках для детей в школах

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) своими высказываниями о том, что в школах надо организовать курилки, показала, что не умеет воспитывать детей. Кроме того, её слова могут стать поводом для проверок, считает председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

"Я видела эти высказывания, и они у меня вызвали определённые возмущения и недоумение. И понимание того, что Глюкоза, видимо, вообще не понимает, что такое воспитание. Некоторые родители современные считают, что сегодня главное, чтобы у них были хорошие отношения с ребёнком, и дают ему право самому определять, что ему нужно. Но это неправильно, и это в компетенции родителей — привить ребёнку, что такое хорошо, а что — плохо", — сказала собеседница Лайфа.

Во многом школа, как и родители, показывает детям, что нормально, а что нет, добавила Леткова. По её словам, то, что Глюкоза не умеет воспитывать наследниц, — её личная проблема, однако это скажется на судьбе дочерей. В данном случае также стоит провести проверку, ведь неизвестно, чем ещё дочке Ионовой позволено заниматься, считает Леткова.

"Когда мама говорит, что в школах нужно организовать курилки, — это перебор. К сожалению, наши звёзды иной раз настолько оторваны от жизни, и иногда задумываешься, какой же образ жизни они ведут. Это заявление поражает своей неуместностью", — заключила собеседница.

Уполномоченная по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец считает, что штрафовать родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей, что предлагали некоторые борцы с курением у детей, не нужно, однако с ними стоит разговаривать и призывать их к осознанности по отношению к детям.

"Возможно, она как публичный человек допустила подобное высказывание, потому что в повестке как-то позабылось её имя. Классный руководитель может пригласить её как маму и провести беседу, почему дочь курит, какие меры предпринимаются, чтобы дочь бросила курить. И каким образом вообще ребёнок начал курить", — добавила Волынец.