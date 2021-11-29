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Общественница Леткова предложила проверить Глюкозу за идею о курилках для детей в школах

А омбудсмен Ирина Волынец считает, что с такими родителями, как певица, нужно общаться и призывать к осознанности по отношению к наследникам.

29 ноября, 18:09
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNkdlj1FKhw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">glukozamusic</a></p>

Фото © Instagram / glukozamusic

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) своими высказываниями о том, что в школах надо организовать курилки, показала, что не умеет воспитывать детей. Кроме того, её слова могут стать поводом для проверок, считает председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

"Я видела эти высказывания, и они у меня вызвали определённые возмущения и недоумение. И понимание того, что Глюкоза, видимо, вообще не понимает, что такое воспитание. Некоторые родители современные считают, что сегодня главное, чтобы у них были хорошие отношения с ребёнком, и дают ему право самому определять, что ему нужно. Но это неправильно, и это в компетенции родителей — привить ребёнку, что такое хорошо, а что — плохо", — сказала собеседница Лайфа.

Во многом школа, как и родители, показывает детям, что нормально, а что нет, добавила Леткова. По её словам, то, что Глюкоза не умеет воспитывать наследниц, — её личная проблема, однако это скажется на судьбе дочерей. В данном случае также стоит провести проверку, ведь неизвестно, чем ещё дочке Ионовой позволено заниматься, считает Леткова.

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"Когда мама говорит, что в школах нужно организовать курилки, — это перебор. К сожалению, наши звёзды иной раз настолько оторваны от жизни, и иногда задумываешься, какой же образ жизни они ведут. Это заявление поражает своей неуместностью", — заключила собеседница.

Уполномоченная по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец считает, что штрафовать родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей, что предлагали некоторые борцы с курением у детей, не нужно, однако с ними стоит разговаривать и призывать их к осознанности по отношению к детям.

"Возможно, она как публичный человек допустила подобное высказывание, потому что в повестке как-то позабылось её имя. Классный руководитель может пригласить её как маму и провести беседу, почему дочь курит, какие меры предпринимаются, чтобы дочь бросила курить. И каким образом вообще ребёнок начал курить", — добавила Волынец.

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Ранее Лайф писал, что Глюкоза с восхищением отозвалась о Москве и раскрыла главное отличие жителей столицы. По словам артистки, за десять лет город изменился в лучшую сторону, став красивым, ухоженным, современным, более пешеходным и удобным.

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Депутаты Госдумы разнесли идею Глюкозы о курилках для детей в школах

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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