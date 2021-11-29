Тульский "Арсенал" дома одолел московский "Локомотив" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе "Арсенала" дубль оформил Евгений Марков, отличившийся по разу в каждом из таймов. Ещё один гол забил полузащитник тульского клуба Даниил Хлусевич, который зимой станет футболистом "Спартака". На последней минуте окончательный результат установил защитник железнодорожников Пабло.

Не везет Худякову. Оборона «Локо» ему явно не помогает в этом матче 😔 pic.twitter.com/IqOORhLFkP — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 29, 2021

Для "Локомотива" поражение стало третьим подряд. До этого команда Маркуса Гисдоля проиграла на своём поле грозненскому "Ахмату" в чемпионате России (1:2) и римскому "Лацио" на групповой стадии Лиги Европы (0:3).

"Арсенал" набрал 16 очков и разом поднялся в турнирной таблице чемпионата России с 16-й на 12-ю позицию. "Локомотив" с 25 очками остался на четвёртой строчке.