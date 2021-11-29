"Локомотив" назвал имя сменщика Рангника
Помимо того, новое назначение получил Томас Цорн, который стал спортивным директором команды.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Московский "Локомотив" объявил имя нового руководителя клуба по спорту и развитию, который займёт этот пост вместо Ральфа Рангника. Им стал Ларс Корнетка.
"Корнетка на позиции руководителя по спорту и развитию ФК "Локомотив" будет заниматься в том числе стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва", — говорится в сообщении железнодорожников.
Помимо того, новая должность будет и у Томаса Цорна. Немецкий специалист назначен спортивным директором "Локомотива".
Ранее Лайф сообщал, что Ральф Рангник покинул пост руководителя "Локомотива" по спорту и развитию и стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" до конца сезона. Кроме того, он будет консультировать столичный клуб в ближайшие два года.
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