"Локомотив" назвал имя сменщика Рангника

Московский "Локомотив" объявил имя нового руководителя клуба по спорту и развитию, который займёт этот пост вместо Ральфа Рангника. Им стал Ларс Корнетка.

"Корнетка на позиции руководителя по спорту и развитию ФК "Локомотив" будет заниматься в том числе стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва", — говорится в сообщении железнодорожников.

Помимо того, новая должность будет и у Томаса Цорна. Немецкий специалист назначен спортивным директором "Локомотива".