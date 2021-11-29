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"Локомотив" назвал имя сменщика Рангника

Помимо того, новое назначение получил Томас Цорн, который стал спортивным директором команды.

29 ноября, 17:47
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Московский "Локомотив" объявил имя нового руководителя клуба по спорту и развитию, который займёт этот пост вместо Ральфа Рангника. Им стал Ларс Корнетка.

"Корнетка на позиции руководителя по спорту и развитию ФК "Локомотив" будет заниматься в том числе стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва", — говорится в сообщении железнодорожников.

Помимо того, новая должность будет и у Томаса Цорна. Немецкий специалист назначен спортивным директором "Локомотива".

Босс "Локомотива" Рангник стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Босс "Локомотива" Рангник стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Ранее Лайф сообщал, что Ральф Рангник покинул пост руководителя "Локомотива" по спорту и развитию и стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" до конца сезона. Кроме того, он будет консультировать столичный клуб в ближайшие два года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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