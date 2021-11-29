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Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Лидеры также обговорили предстоящий график контактов на различном уровне, уточнил Дмитрий Песков.

29 ноября, 17:55
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, главы государств обсудили ситуацию на белорусско-польской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе", — сказал официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что лидеры также обговорили предстоящий график контактов на различном уровне.

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Напомним, предыдущий разговор Путина и Лукашенко состоялся 19 ноября. Тогда темой беседы глав государств стало беспокойство из-за жестокого обращения польских военных с мигрантами.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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