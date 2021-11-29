Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, главы государств обсудили ситуацию на белорусско-польской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе", — сказал официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что лидеры также обговорили предстоящий график контактов на различном уровне.