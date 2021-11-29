В Крыму из-за ураганного ветра ввели режим повышенной готовности. Видео © VK / Александр Бакуров

Власти Крыма ввели режим повышенной готовности на всей территории полуострова из-за сильнейшего урагана, пришедшего из Турции. Жителям и гостям острова рекомендовали отложить поездки на автомобиле, а также воздержаться от выхода в море и в горно-лесную местность.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие один-два часа и до конца суток 29 ноября в Крыму ожидается ураганный ветер 30–35 метров в секунду", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

Согласно последним данным ГУ МЧС РФ по республике, в общей сложности зафиксировано несколько десятков ЧП, связанных с сильным ветром. В основном они произошли в Ялте и Симферополе. Так, стихия повалила около 20 деревьев, помяты десятки автомобилей. Отмечается, что многие микрорайоны Симферополя остались без света из-за непогоды.

Между тем мэр Ялты Янина Павленко в соцсетях рассказала о разрушениях на городской набережной. Сильнейший ветер повалил уже установленные новогодние конструкции.

Фото © VK / Янина Павленко