Песков: Введение новых мер в РФ для борьбы с омикрон-штаммом зависит от оперштаба
Представитель Кремля уточнил, что именно там формулируются основные подходы для недопущения распространения инфекции.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Новые ограничения в России в связи с распространением в мире нового штамма коронавируса "омикрон" зависят от решения оперативного штаба. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это зависит от рекомендации правительственного штаба, именно там формулируются основные подходы", — приводит слова официального представителя Кремля ТАСС.
Ранее в ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида, а также заявили о риске заражения штаммом для уже переболевших ковидом. В организации также считают, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ботсванский штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
Комментариев: 0