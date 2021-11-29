Гинцбург сообщил о подаче документов на клинические исследования вакцины для детей
Препаратом можно прививать несовершеннолетних в возрасте от шести до 11 лет, уточнил глава центра имени Гамалеи.
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Центр имени Гамалеи подал документы на проведение клинических исследований вакцины против ковида для детей в возрасте от шести до 11 лет. Об этом заявил директор учреждения Александр Гинцбург.
"Мы сегодня утром подали уже документы на детишек на возраст 6–11 лет", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав зарегистрировал вакцину для подростков. В ведомстве уточнили, что "Спутник М" предназначен для лиц от 12 до 17 лет включительно. Как и "Спутник V", он состоит из двух компонентов, которые вводятся внутримышечно с интервалом в 21 день. Кроме того, вакцина "Спутник М" была близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст. Буква "М" означает, что препарат разработан для маленьких пациентов. Как ранее писал Лайф, прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года.
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