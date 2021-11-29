Команда "ТопБЛОГ" раскрыла финалистам конкурса "Твой ход" секреты успеха в Интернете

Проект "ТопБЛОГ" платформы "Россия — страна возможностей" в рамках финала первого Всероссийского студенческого конкурса "Твой ход" представил свою площадку "SMM-помощь", а наставник проекта, блогер Антон Каравайцев, и финалисты Адам Ачмиз и Виктория Тимошина провели для ребят мотивационную встречу и мастер-классы.

Участниками суперлекции "Твоя победа" с Каравайцевым стали все финалисты конкурса. Вместе с заместителем генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Антоном Сериковым, генеральным директором общества "Знание" Максимом Древалем и генеральным директором платформы "Факультетус" Сергеем Вищипановым он поговорил с ребятами о том, как побороть синдром самозванца и поверить в себя. Гости общались со студентами на равных, рассказывали о своём пути, об успехах и поражениях, а также развеяли все мифы о недосягаемости успеха.

"У меня остались очень хорошие впечатления от встречи с ребятами. Как мне кажется, мы, спикеры, говорили очень разные вещи, мотивирующие и заряжающие непосредственно нас самих, делились личными историями падений и взлётов. Каждый участник смог найти для себя то, что отзывается именно в нём, и настроиться на продуктивную работу как в период конкурса, так и после него", — рассказал об итогах встречи Каравайцев.

Фото © Пресс-служба конкурса "Твой ход"

Финалисты проекта "ТопБЛОГ" Адам Ачмиз и Виктория Тимошина провели для студентов серию совместных авторских мастер-классов в рамках работы студенческой медиаредакции об инструментах ведения аккаунтов в "Инстаграме". Они рассказали об опыте участия в проекте и поделились знаниями о том, как развить аккаунт, создать свой первый качественный Reels, а также о том, как правильно общаться с аудиторией.

Кроме того, в рамках финала проект "ТопБЛОГ" представил уникальную площадку "SMM-помощь", где финалисты конкурса могли получить экспресс-консультацию по ведению социальных сетей и аудит личных аккаунтов от профессионального SMM-менеджера. С первого дня площадка пользовалась огромной популярностью, многие из участников уже последовали советам и повысили эффективность аккаунтов. По их словам, после проведённого аудита они сразу изменили "странички" и уже получили первые результаты — новых подписчиков и большие суммы охватов.

Фото © Пресс-служба конкурса "Твой ход"