Врач Водовозов объяснил, как будут называть новые штаммы, когда кончатся греческие буквы

CoViD-19 вряд ли полностью исчезнет с нашей планеты, поэтому, когда кончатся греческие буквы, специалисты при обозначении новых штаммов, скорее всего, обратятся к латинскому алфавиту. Такое мнение высказал врач-терапевт Алексей Водовозов в беседе с "Москвой 24".

"После того как греческий алфавит закончится, придётся перейти к латинскому алфавиту, потому что греческий и латынь — два основных языка медицины", — рассказал эксперт.

Водовозов объяснил, что человечество не сможет полностью искоренить болезнь, но в будущем сможет замедлить её эволюцию.

"Исчезнуть-то он вряд ли исчезнет, так как слишком распространился по миру. Мы только можем каким-то образом ухудшить ему жизнь, то есть замедлить его эволюцию, не позволить дальше развиваться. Но для этого нужна масштабная, массовая вакцинация в пределах всей планеты, что пока слабо достижимо", — уточнил специалист.



Эксперты Всемирной организации здравоохранения используют буквы греческого алфавита для соблюдения политкорректности, чтобы не создавать путаницы, объяснил терапевт. Когда новый штамм величают по месту его обнаружения, например британский или индийский, может создаться ощущение, что его там и вырастили. По той же причине новый штамм "омикрон" назван с пропуском двух предыдущих букв.

"Как сказала Всемирная организация здравоохранения, это слишком похоже на английское new, то есть по-английски — новый, и люди могли бы сильно запутаться. А следующая буква "Кси" напоминает очень распространённую в Китае фамилию, Си Цзиньпин например. Поэтому перешли сразу к "Омикрону", — подытожил Водовозов.