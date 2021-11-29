Градский за месяц до смерти женился на Марине Коташенко

Народный артист России Александр Градский за некоторое время до смерти узаконил брак с Мариной Коташенко, об этом сообщает МК со ссылкой на близкий к семье мэтра источник.

Композитор 17 лет прожил в гражданском браке с моделью и актрисой украинского происхождения, которая родила ему двоих детей. Однако пара официально не оформляла свой союз, по крайней мере, об этом не было известно.

По информации МК, Градский сам выступал против бракосочетания. Он говорил, что и так обеспечивает семью всем необходимым: квартирой, авто, загородным домом.

Однако, возможно, исходя из самочувствия, артист понимал, что в случае смерти его спутница может оказаться ни с чем. Без официального статуса Коташенко не смогла бы выиграть возможный спор за наследство. Как указывает газета, примерно месяц назад брак между Градским и Коташенко всё-таки зарегистрировали. Теперь Марина сможет законно претендовать на имущество покойного супруга.

Ранее Лайф писал, что Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Градского. О том, что глава государства направил им телеграмму, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.