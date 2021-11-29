Почётное жюри определило лауреатов просветительской премии "Знание"

В столичном отеле "Интерконтиненталь" состоялось закрытое заседание почётного жюри просветительской премии "Знание", на котором люди науки, культуры и искусства, представители бизнеса и государственные деятели выбрали 27 лауреатов из 103 финалистов. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения 7 декабря.

Тематика проектов самая разнообразная — от изучения Арктики и космоса до исследований по теме ВОВ. В пресс-релизе, поступившем в распоряжение Лайфа, уточняется, что большое число заявок связано с популяризацией науки, при этом на суд жюри были представлены и работы на тему доступности инклюзивного образования.

Как рассказал первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, на соискание премии в общей сложности было подано более трёх тысяч заявок из 80 субъектов страны. Он также напомнил, что номинанты поборются в 15 номинациях, 14 из которых распределяются экспертами и членами жюри, а одну определяют с помощью всенародного голосования.

"Среди членов почётного жюри — лучшие и самые уважаемые представители российской науки и культуры. Самое главное — это очень авторитетные люди, мнению которых доверяют, потому выбирать лучшего из лучших — всегда ответственное и непростое дело", — добавил Кириенко.

Напомним, что развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.