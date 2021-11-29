НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков: У Путина в планах нет контактов с новым премьер-министром Японии

Свой пост Фумио Кисида занял в октябре, и посол Страны восходящего солнца в РФ ранее говорил, что глава кабмина достиг договорённости о встрече с российским лидером.

29 ноября, 17:39
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактировать с новым премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока на высшем уровне каких-то чётких планов нет", — сказал официальный представитель Кремля.

Путин обсудил с премьером Японии диалог по мирному договору

Путин обсудил с премьером Японии диалог по мирному договору

Напомним, 4 октября парламент Японии утвердил 64-летнего Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны. В тот же день он сформировал свой кабинет. Позднее посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки сообщил, что новый премьер достиг принципиальной договорённости о встрече с Владимиром Путиным, однако заметил, что говорить о какой-то конкретной дате преждевременно.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1