Песков: У Путина в планах нет контактов с новым премьер-министром Японии
Свой пост Фумио Кисида занял в октябре, и посол Страны восходящего солнца в РФ ранее говорил, что глава кабмина достиг договорённости о встрече с российским лидером.
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Президент России Владимир Путин пока не планирует контактировать с новым премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока на высшем уровне каких-то чётких планов нет", — сказал официальный представитель Кремля.
Напомним, 4 октября парламент Японии утвердил 64-летнего Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны. В тот же день он сформировал свой кабинет. Позднее посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки сообщил, что новый премьер достиг принципиальной договорённости о встрече с Владимиром Путиным, однако заметил, что говорить о какой-то конкретной дате преждевременно.
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