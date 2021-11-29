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Гинцбург обозначил срок старта вакцинации от ковида подростков в РФ

Ранее в Минздраве уточнили, что "Спутник М" предназначен для лиц от 12 до 17 лет включительно. Как и "Спутник V", он состоит из двух компонентов, которые вводятся внутримышечно с интервалом в 21 день.

29 ноября, 18:01

Фото © Pexels

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник М" может начаться уже в конце декабря 2021 года.

"Вакцинация подростков 12–17 лет <...> начнётся в конце декабря. [Детей 6–11 лет] дайте ещё два месяца, по крайней мере", — сказал в разговоре с журналистами Гинцбург.

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Ранее в Минздраве уточнили, что "Спутник М" предназначен для лиц от 12 до 17 лет включительно. Как и "Спутник V", он состоит из двух компонентов, которые вводятся внутримышечно с интервалом в 21 день. Кроме того, вакцина "Спутник М" была близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст.

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Напомним, что вакцина "Спутник М" близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст. Буква "М" означает, что препарат разработан для маленьких пациентов.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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