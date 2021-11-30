Пентагон провёл ревизию своих сил и готов усилить сдерживание России
Президент Джо Байден ещё в феврале поручал Минобороны подготовить такой обзор, чтобы оценить возможности Штатов.
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Министерство обороны США завершило обзор расстановки американских сил в мире. Пентагон заявил, что рассчитывает укрепить свои возможности по сдерживанию России в европейском регионе. Об этом проинформировала и. о. помощника замминистра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин.
На брифинге в Пентагоне она отметила, что ещё в феврале этого года президент Джо Байден анонсировал подготовку такого обзора. Целью было согласование расстановки сил США за рубежом, приведение её в соответствие с позицией Байдена по национальной безопасности.
"Что касается Европы, то обзор расстановки сил укрепляет надёжные средства военного сдерживания российской агрессии в Европе и позволяет силам НАТО действовать более эффективно", — заявила Карлин журналистам.
Как рассказывал Лайф, ранее агентство Bloomberg сообщило, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников компании, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной.
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