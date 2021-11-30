Пентагон провёл ревизию своих сил и готов усилить сдерживание России

Министерство обороны США завершило обзор расстановки американских сил в мире. Пентагон заявил, что рассчитывает укрепить свои возможности по сдерживанию России в европейском регионе. Об этом проинформировала и. о. помощника замминистра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин.

На брифинге в Пентагоне она отметила, что ещё в феврале этого года президент Джо Байден анонсировал подготовку такого обзора. Целью было согласование расстановки сил США за рубежом, приведение её в соответствие с позицией Байдена по национальной безопасности.