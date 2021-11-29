Работа по очистке арктических территорий в рамках проекта "Чистая Арктика" стала примером слаженного взаимодействия между гражданами, властью, экологическим и научным сообществами, общественными и волонтёрскими организациями. Это отметила заместитель председателя Совета Федерации, председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики Галина Карелова.

"Результаты реализации проекта обнадёживают: было собрано более полутора тысяч тонн отходов, участие приняли 2,2 тысячи человек, а заявки на следующий год подали уже более трёх тысяч добровольцев", — отметила Карелова на заседании Совфеда по реализации общественного федерального проекта.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что в целом значение Арктики, ресурсов этой территории в последние годы значительно возросло. Одним из главных вызовов является защита хрупкой арктической экосистемы от техногенного воздействия, синхронизация экономического развития с законами природы. Он также предложил объединить усилия Совета Федерации и Минвостокразвития для поддержки проекта в регионах и привлечения внимания к его реализации на местах.

"Арктические регионы становятся мощным экономическим магнитом. Около трёхсот российских компаний уже воспользовались предложенными государством механизмами поддержки предпринимательской деятельности", — подчеркнул Чекунков.

Также в ходе совещания было отмечено, что в рамках национального проекта "Экология" предусмотрено 12 мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. На них планируется выделить более 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета в 2022–2024 годах.