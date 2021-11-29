Вице-президент АТОР Горин оценил риск закрытия Египта из-за омикрон-штамма

Оснований для опасений по поводу закрытия Египта для российских туристов из-за выявления нового штамма коронавируса "омикрон" нет. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

"Опасений нет. Более того, туристы и туристические компании давно привыкли планировать поездки в ситуации стабильной неопределённости. Ведь новые штаммы CoViD-19 были выявлены и ранее", — сказал Горин, беседуя с радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что российские туроператоры, конечно, ждут рекомендаций от профильных ведомств: Роспотребнадзора, Минздрава, оперштаба и МИД. Но пока никто из них ни о каких ограничениях не заявлял.