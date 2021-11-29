Вице-президент АТОР Горин оценил риск закрытия Египта из-за омикрон-штамма
Новая версия коронавирусной инфекции проникает в одну страну за другой. В Хургаде и Шарм-эль-Шейхе же много российских туристов.
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Оснований для опасений по поводу закрытия Египта для российских туристов из-за выявления нового штамма коронавируса "омикрон" нет. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
"Опасений нет. Более того, туристы и туристические компании давно привыкли планировать поездки в ситуации стабильной неопределённости. Ведь новые штаммы CoViD-19 были выявлены и ранее", — сказал Горин, беседуя с радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что российские туроператоры, конечно, ждут рекомендаций от профильных ведомств: Роспотребнадзора, Минздрава, оперштаба и МИД. Но пока никто из них ни о каких ограничениях не заявлял.
"В Египте речи о выявлении случаев заболевания новым штаммом нет, как и в других популярных для туристов странах. Единственное ограничение на сегодняшний день — запрет России на визит в РФ граждан ЮАР и некоторых других южноафриканских стран, хотя и до пандемии с этими государствами не было регулярного прямого авиасообщения", — добавил Дмитрий Горин.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Этот штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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