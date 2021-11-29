Глава ФМБА: На создание тест-системы для выявления омикрон-штамма нужно около девяти дней
Эта разновидность интересна, так как она суммировала те мутации, которые были выработаны предыдущими штаммами, заметила Вероника Скворцова.
Фото © Pexels
На создание тест-системы для выявления нового штамма коронавируса "омикрон" потребуется около девяти дней. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
По её словам, эта разновидность интересна, так как она суммировала мутации, выработанные предыдущими штаммами. Летом агентство зарегистрировало набор, определяющий все предыдущие линии, добавила она.
"Сейчас мы очень быстро сделаем набор на "омикрон", потому что проектирование занимает три-четыре дня, пять дней на создание самой этой тест-системы", — сказала руководитель ФМБА в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее в ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида, а также заявили о риске заражения штаммом для уже переболевших ковидом. В организации также считают, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ботсванский штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
Комментариев: 0