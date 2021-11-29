Глава ФМБА: На создание тест-системы для выявления омикрон-штамма нужно около девяти дней

На создание тест-системы для выявления нового штамма коронавируса "омикрон" потребуется около девяти дней. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По её словам, эта разновидность интересна, так как она суммировала мутации, выработанные предыдущими штаммами. Летом агентство зарегистрировало набор, определяющий все предыдущие линии, добавила она.