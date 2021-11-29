Североатлантический альянс надеется на налаживание контактов с Россией, потому что считает необходимым построить лучшие отношения с Москвой. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы верим в диалог с Россией частично потому, что нам нужно построить лучшие отношения с РФ, так как она является нашим соседом", — отметил он, выступая с речью "НАТО-2030. Трансатлантическая повестка на будущее".

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжит придерживаться двойного подхода по отношению к РФ. А такая политика, по его словам, подразумевает как диалог, так и сдерживание.