"Нужно построить лучшие отношения": Генсек НАТО Столтенберг верит в диалог с Россией
При этом он подчеркнул, что альянс продолжит придерживаться двойного подхода по отношению к Москве. А такая политика, по его словам, подразумевает и сдерживание.
Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis
Североатлантический альянс надеется на налаживание контактов с Россией, потому что считает необходимым построить лучшие отношения с Москвой. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы верим в диалог с Россией частично потому, что нам нужно построить лучшие отношения с РФ, так как она является нашим соседом", — отметил он, выступая с речью "НАТО-2030. Трансатлантическая повестка на будущее".
При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжит придерживаться двойного подхода по отношению к РФ. А такая политика, по его словам, подразумевает как диалог, так и сдерживание.
Ранее президент Владимир Путин, выступая на коллегии МИД, назвал подчёркнуто конфронтационным настрой НАТО в отношении России. Он отметил, что складывается удручающая ситуация в отношениях с Североатлантическим альянсом, который демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам.
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