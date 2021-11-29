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"Нужно построить лучшие отношения": Генсек НАТО Столтенберг верит в диалог с Россией

При этом он подчеркнул, что альянс продолжит придерживаться двойного подхода по отношению к Москве. А такая политика, по его словам, подразумевает и сдерживание.

29 ноября, 18:19
<p>Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis</p>

Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Североатлантический альянс надеется на налаживание контактов с Россией, потому что считает необходимым построить лучшие отношения с Москвой. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы верим в диалог с Россией частично потому, что нам нужно построить лучшие отношения с РФ, так как она является нашим соседом", — отметил он, выступая с речью "НАТО-2030. Трансатлантическая повестка на будущее".

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При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжит придерживаться двойного подхода по отношению к РФ. А такая политика, по его словам, подразумевает как диалог, так и сдерживание.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на коллегии МИД, назвал подчёркнуто конфронтационным настрой НАТО в отношении России. Он отметил, что складывается удручающая ситуация в отношениях с Североатлантическим альянсом, который демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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