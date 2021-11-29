Байден назвал поводом для беспокойства, но не паники омикрон-штамм ковида

Новый штамм коронавируса "омикрон" стал поводом для беспокойства, но не причиной для паники. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

"Этот штамм является поводом для беспокойства, а не причиной для паники. У нас лучшие вакцины в мире, лучшая медицина, лучшие учёные. Мы будем бороться и победим этот новый вариант", — сказал политик в ходе выступления в Белом доме.