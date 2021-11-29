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Байден назвал поводом для беспокойства, но не паники омикрон-штамм ковида

Рано или поздно мутация появится в Соединённых Штатах, однако в стране намерены не впадать в хаос, а бороться с ней быстро и научными методами, уточнил президент.

29 ноября, 18:27
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/1461480365877612548/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Фото © Twitter / The White House

Новый штамм коронавируса "омикрон" стал поводом для беспокойства, но не причиной для паники. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

"Этот штамм является поводом для беспокойства, а не причиной для паники. У нас лучшие вакцины в мире, лучшая медицина, лучшие учёные. Мы будем бороться и победим этот новый вариант", — сказал политик в ходе выступления в Белом доме.

Страны G7 увидели необходимость в срочной реакции мирового сообщества из-за омикрон-штамма

Страны G7 увидели необходимость в срочной реакции мирового сообщества из-за омикрон-штамма

Рано или поздно эта разновидность инфекции появится в Соединённых Штатах, предупредил президент. Однако в стране намерены не впадать в хаос, а бороться с ней быстро и научными методами.

Ранее в ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида, а также заявили о риске заражения штаммом для уже переболевших ковидом. В организации также считают, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса.

В ВОЗ призвали ускорить темпы вакцинации из-за появления омикрон-штамма ковида

В ВОЗ призвали ускорить темпы вакцинации из-за появления омикрон-штамма ковида

Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ботсванский штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. После появления этой мутации о планах модифицировать свои вакцины уже заявили Pfizer и BioNTech.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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