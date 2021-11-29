Байден назвал поводом для беспокойства, но не паники омикрон-штамм ковида
Рано или поздно мутация появится в Соединённых Штатах, однако в стране намерены не впадать в хаос, а бороться с ней быстро и научными методами, уточнил президент.
Фото © Twitter / The White House
Новый штамм коронавируса "омикрон" стал поводом для беспокойства, но не причиной для паники. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.
"Этот штамм является поводом для беспокойства, а не причиной для паники. У нас лучшие вакцины в мире, лучшая медицина, лучшие учёные. Мы будем бороться и победим этот новый вариант", — сказал политик в ходе выступления в Белом доме.
Рано или поздно эта разновидность инфекции появится в Соединённых Штатах, предупредил президент. Однако в стране намерены не впадать в хаос, а бороться с ней быстро и научными методами.
Ранее в ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида, а также заявили о риске заражения штаммом для уже переболевших ковидом. В организации также считают, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ботсванский штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. После появления этой мутации о планах модифицировать свои вакцины уже заявили Pfizer и BioNTech.
Комментариев: 0